Успешные не думают о неудаче. К годовщине единственного вратарского хет-трика в истории

Парагваец Хосе Луис Чилаверт – трижды лучший вратарь мира, 6-й в списке лучших голкиперов ХХ века, футболист года в Южной Америке. А еще – четырехкратный чемпион Аргентины, чемпион Парагвая и Уругвая, обладатель Кубка Франции, Кубка Либертадорес и Межконтинентального Кубка. Но этот легендарный голкипер прославился не только завоеванными титулами и трофеями, но и тем, что долгое время был самым забивающим вратарем в мире.

Чилаверт, за характерную внешность и довольно жесткую манеру игры получивший прозвище "Бульдог", очень часто исполнял стандарты, потому что классно бил и обожал играть ногами. При росте 188 см у него были небольшие ступни, это помогало ему хорошо чувствовать мяч. "Бог сделал меня высоким и дал всего 39-й размер ноги. Из-за этого у меня особый контакт с мячом и точный удар, – признавался сам Хосе. – Кстати, я никогда не использую фиксирующие повязки, чтобы не снижать чувствительность ног". Одноклубники по аргентинскому "Велесу", где Чила провел большую часть карьеры, долго привыкали к его маниакальным тренировкам. Тренер Карлос Бьянки рассказывал, что после занятий парагваец оставался на поле и работал над ударами. У него была четкая цель: не меньше 120 пенальти в неделю. И в два раза больше штрафных.

Впоследствии показатели Чилаверта превзошел, и намного, бразилец Рожерио Сени (почему-то именно южноамериканские голкиперы наиболее одержимы страстью к исполнению штрафных ударов и пенальти): 132 гола против 62. Однако "Бульдог" по-прежнему остается рекордсменом среди вратарей по числу забитых мячей за свою национальную сборную (8). А однажды он сумел сделать то, чего не повторил ни Сени, ни любой другой кипер в истории – оформил хет-трик.

Это случилось 24 года назад, 28 ноября 1999-го, в самой обычной игре чемпионата Аргентины, в которой "Велес Сарсфилд" Чилаверта принимал соседей из "Феррокариль Оэсте". Необычной ее сделал арбитр Орасио Элисондо, назначив три пенальти в ворота гостей. А исторической – парагвайский голкипер "Велеса", эти пенальти реализовавший.

Первый раз Чила пробил с 11-метровой отметки на 45-й минуте поединка (при счете 1:0 в пользу своей команды), положив мяч под правую штангу. Вторую попытку Хосе реализовал на 75-й минуте, пальнув четко по центру ворот. И, наконец, в третий раз он огорчил своего визави из "Ферро» Фабиана Канселарича (довольно известный в то время в Аргентине голкипер, был резервным вратарем "альбиселесте" на ЧМ-1990 и вернулся с мундиаля с серебряной медалью) на 83-й минуте – "пушкой" с рикошетом от перекладины. Стоит отметить, что своеобразным соавтором исторического хет-трика стал форвард "Велеса" Дарио Урсаин, заработавший все три пенальти. Дважды на нем сфолил Кристиан Тула, а в последнем случае – Норберто Морелло.

После третьего гола Чилаверта на трибунах "Хосе Амальфитани" разразился настоящий праздник. Болельщики "El Fortín" были настолько без ума от феноменального достижения своего вратаря, что почти не отреагировали на еще один гол в ворота "Оэсте": на последней минуте партнер "Бульдога" по сборной Парагвая Сесар Рамирес установил окончательный счет поединка – 6:1.

В послематчевом флэш-интервью Чила, никогда не страдавший скромностью, похвалил сам себя в хвастливо-шутливой форме: "Та же цифра, что и у Палермо, правда? Но есть нюанс". (Несколькими месяцами ранее, на проходившем в Парагвае Кубке Америки, в поединке Аргентина – Колумбия лидер "альбиселесте" Мартин Палермо умудрился не забить три пенальти, за что, как и Чилаверт, был занесен в "Книгу рекордов Гиннеса". – Э.К.)

Рассказ о бомбардирских подвигах Чилаверта будет неполным, если не вспомнить о еще одном его знаменитом голе, который он забил в марте 1996 года в ворота "Ривер Плейта". "Велес" принимал "Ла-Банду" в поединке Примеры и в середине второго тайма заработал штрафной на своей половине поля: фол в атаке совершил знаменитый уругвайский форвард "миллионеров" Энцо Франческоли. Неожиданно к месту нарушения примчался "Бульдог" и сходу зарядил радиоуправляемый парашют: мяч будто застыл в воздухе и медленно поплыл в ворота соперников. Кипер "Ривера" Херман Бургос настолько растерялся, что, споткнувшись, просто упал за линию. Этот гол до сих пор считается одним из красивейших мячей в истории чемпионата Аргентины. По легенде, перед ударом Хосе успел крикнуть защитникам: "Убирайтесь с дороги, я сейчас забью!"