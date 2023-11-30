Нагельсманн - лучший тренер до 40 лет по версии FourFourTwo. Компани - 4-й, Руни - 7-й
Юлиан признан лучшим молодым тренером
Фото: twitter.com/J__Nagelsmann
Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн признан лучшим молодым тренером по версии FourFourTwo.
Британский журнал составил список из 7 лучших тренеров современности не старше 40 лет.
Весь топ-7 выглядит следующим образом:
- 1. Юлиан Нагельсманн (сборная Германии)
- 2. Рубен Аморим ("Спортинг")
- 3. Доменико Тедеско (сборная Бельгии)
- 4. Венсан Компани ("Бернли")
- 5. Маттиас Яйссле ("Аль-Ахли")
- 6. Уилл Стилл ("Реймс")
- 7. Уэйн Руни ("Бирмингем")
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Источник:fourfourtwo
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