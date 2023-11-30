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Нагельсманн - лучший тренер до 40 лет по версии FourFourTwo. Компани - 4-й, Руни - 7-й

Общие новости

Юлиан признан лучшим молодым тренером

Нагельсманн - лучший тренер до 40 лет по версии FourFourTwo. Компани - 4-й, Руни - 7-й

Фото: twitter.com/J__Nagelsmann

UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн признан лучшим молодым тренером по версии FourFourTwo.

Британский журнал составил список из 7 лучших тренеров современности не старше 40 лет.

Весь топ-7 выглядит следующим образом:

  • 1. Юлиан Нагельсманн (сборная Германии)
  • 2. Рубен Аморим ("Спортинг")
  • 3. Доменико Тедеско (сборная Бельгии)
  • 4. Венсан Компани ("Бернли")
  • 5. Маттиас Яйссле ("Аль-Ахли")
  • 6. Уилл Стилл ("Реймс")
  • 7. Уэйн Руни ("Бирмингем")
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Источник:
fourfourtwo
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