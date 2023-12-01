Экс-защитник Атлетико и Челси завершит карьеру в конце сезона
В возрасте 38 лет
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
38-летний левый защитник "Фламенго" Филипе Луис объявил, что завершит профессиональную карьеру по завершению текущего сезона.
"Красно-черным" осталось провести в чемпионате две игры: против "Куябы" (3 декабря) и против "Сан-Паулу" (7 декабря).
Луис является воспитанником "Фигейренсе", за основную команду которого сыграл 24 матча и забил 1 гол. В течение карьеры также играл за "Кастилью", "Депортиво", "Челси" и "Атлетико".
К "Фламенго" бразилец перешел в качестве свободного агента летом 2019 года.
Он чемпион Англии и Испании, двукратный победитель Лиги Европы, обладатель Суперкубка УЕФА и Кубка Либертадорес. Вместе со сборной Бразилии футболист выиграл Кубок конфедераций и Кубок Америки.
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