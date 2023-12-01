Экс-защитник Атлетико и Челси завершит карьеру в конце сезона

38-летний левый защитник "Фламенго" Филипе Луис объявил, что завершит профессиональную карьеру по завершению текущего сезона.

"Красно-черным" осталось провести в чемпионате две игры: против "Куябы" (3 декабря) и против "Сан-Паулу" (7 декабря).

Луис является воспитанником "Фигейренсе", за основную команду которого сыграл 24 матча и забил 1 гол. В течение карьеры также играл за "Кастилью", "Депортиво", "Челси" и "Атлетико".

К "Фламенго" бразилец перешел в качестве свободного агента летом 2019 года.

Он чемпион Англии и Испании, двукратный победитель Лиги Европы, обладатель Суперкубка УЕФА и Кубка Либертадорес. Вместе со сборной Бразилии футболист выиграл Кубок конфедераций и Кубок Америки.



