У Бензема 14 очков по системе "гол+пас" в 16 матчах за Аль-Иттихад
Бензема забил 10-й гол в Саудовской Аравии
фото из свободных источников
Карим Бензема забил 10-й гол за "Аль-Иттихад". Нападающий команды из Джидды реализовал пенальти в игре с "Аль-Халиджем" в 15-м туре чемпионата Саудовской Аравии 4:1.
Бензема проводит 16-й матч в составе "Аль-Иттихада", на его счету 10 голов: 9 в чемпионате Саудовской Аравии и 1 в Кубке страны. Также француз отметился 4 результативными передачами.
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