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У Бензема 14 очков по системе "гол+пас" в 16 матчах за Аль-Иттихад

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Бензема забил 10-й гол в Саудовской Аравии

У Бензема 14 очков по системе "гол+пас" в 16 матчах за Аль-Иттихад

фото из свободных источников

UA-Футбол
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Карим Бензема забил 10-й гол за "Аль-Иттихад". Нападающий команды из Джидды реализовал пенальти в игре с "Аль-Халиджем" в 15-м туре чемпионата Саудовской Аравии 4:1.

Бензема проводит 16-й матч в составе "Аль-Иттихада", на его счету 10 голов: 9 в чемпионате Саудовской Аравии и 1 в Кубке страны. Также француз отметился 4 результативными передачами.

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Карим Бензема Аль-Иттихад (Саудовская Аравия)
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