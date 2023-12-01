У Бензема 14 очков по системе "гол+пас" в 16 матчах за Аль-Иттихад

Карим Бензема забил 10-й гол за "Аль-Иттихад". Нападающий команды из Джидды реализовал пенальти в игре с "Аль-Халиджем" в 15-м туре чемпионата Саудовской Аравии 4:1.

Бензема проводит 16-й матч в составе "Аль-Иттихада", на его счету 10 голов: 9 в чемпионате Саудовской Аравии и 1 в Кубке страны. Также француз отметился 4 результативными передачами.