Анхель Ди Мария продолжит карьеру в чемпионате Аргентины
Полузащитник Бенфики собирается вернуться на родину
Benfica
Полузащитник португальской "Бенфики" Анхель Ди Мария собирается вернуться в чемпионат Аргентины.
Как сообщает Record, в июле 2024 года 35-летний футболист вернется в родной клуб "Росарио Сентраль" на правах свободного агента.
Ди Мария перешел в "Бенфику" летом 2023 года на правах свободного агента. Ранее аргентинец также выступал за "Реал" Мадрид, "ПСЖ" и "Манчестер Юнайтед".
В составе "Бенфики" игрок становился чемпионом Португалии и обладателем Кубка лиги. С "Реалом" Ди Мария побеждал в чемпионате Испании, выигрывал Лигу чемпионов, Кубок и Суперкубок Испании. Во время игры за "ПСЖ" аргентинский полузащитник пять раз становился чемпионом Франции. В 2022 году стал чемпионом мира со сборной Аргентины.
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