Анхель Ди Мария продолжит карьеру в чемпионате Аргентины

Полузащитник португальской "Бенфики" Анхель Ди Мария собирается вернуться в чемпионат Аргентины.

Как сообщает Record, в июле 2024 года 35-летний футболист вернется в родной клуб "Росарио Сентраль" на правах свободного агента.

Ди Мария перешел в "Бенфику" летом 2023 года на правах свободного агента. Ранее аргентинец также выступал за "Реал" Мадрид, "ПСЖ" и "Манчестер Юнайтед".

В составе "Бенфики" игрок становился чемпионом Португалии и обладателем Кубка лиги. С "Реалом" Ди Мария побеждал в чемпионате Испании, выигрывал Лигу чемпионов, Кубок и Суперкубок Испании. Во время игры за "ПСЖ" аргентинский полузащитник пять раз становился чемпионом Франции. В 2022 году стал чемпионом мира со сборной Аргентины.