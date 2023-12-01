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Анхель Ди Мария продолжит карьеру в чемпионате Аргентины

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Полузащитник Бенфики собирается вернуться на родину

Анхель Ди Мария продолжит карьеру в чемпионате Аргентины

Benfica

UA-Футбол
Новина українською

Полузащитник португальской "Бенфики" Анхель Ди Мария собирается вернуться в чемпионат Аргентины.

Как сообщает Record, в июле 2024 года 35-летний футболист вернется в родной клуб "Росарио Сентраль" на правах свободного агента.

Ди Мария перешел в "Бенфику" летом 2023 года на правах свободного агента. Ранее аргентинец также выступал за "Реал" Мадрид, "ПСЖ" и "Манчестер Юнайтед".

В составе "Бенфики" игрок становился чемпионом Португалии и обладателем Кубка лиги. С "Реалом" Ди Мария побеждал в чемпионате Испании, выигрывал Лигу чемпионов, Кубок и Суперкубок Испании. Во время игры за "ПСЖ" аргентинский полузащитник пять раз становился чемпионом Франции. В 2022 году стал чемпионом мира со сборной Аргентины.

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Анхель Ди Мария
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Источник:
record
Комментарии
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terber (ternopil)
01.12.2023 в 15:01
тепер можна спокійно закінчувати карєру
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Комментарии 1
terber (ternopil)
01.12.2023 в 15:01
тепер можна спокійно закінчувати карєру
Ответить
0
0

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