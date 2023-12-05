Каштру не понравился вопрос о Роналду вне заявки на Истиклол: Я тренер Аль-Насра, а не фанат

Луиш Каштру ранее не включил португальца на матч с "Истиклолом" в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов Азии, "Аль-Наср" уже гарантировал себе место в плей-офф. Матч состоится в Таджикистане.

На пресс-конференции журналист задал Каштру вопрос об отсутствии Роналду, который не понравился тренеру.