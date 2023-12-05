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Каштру не понравился вопрос о Роналду вне заявки на Истиклол: Я тренер Аль-Насра, а не фанат

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Тренеру не понравился вопрос о Криштиану

Каштру не понравился вопрос о Роналду вне заявки на Истиклол: Я тренер Аль-Насра, а не фанат

Фото: AlNassrFC_EN

UA-Футбол
Новина українською

Луиш Каштру ранее не включил португальца на матч с "Истиклолом" в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов Азии, "Аль-Наср" уже гарантировал себе место в плей-офф. Матч состоится в Таджикистане.

На пресс-конференции журналист задал Каштру вопрос об отсутствии Роналду, который не понравился тренеру.

- Я тренер "Аль-Насра", а не фанат. Я вас очень уважаю, но нельзя задавать такой вопрос или говорить такое о Роналду.

- Не поймите неправильно мой вопрос о Роналду, потому что мы здесь его любим. Мы просто много-много лет ждали, что он приедет в нашу страну.

- Я понимаю любовь к Роналду, многие обожают его, и он сам хотел бы объездить весь мир.

Мы уважаем нашего соперника, но намерены победить и войти в число лидеров группы, - добавил Каштру.

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Источник:
abola
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