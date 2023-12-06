Судьи в Греции объявили об отказе работать на играх чемпионата по соображениям безопасности

Судьи и официальные представители на матчах греческой Суперлиги объявили об отказе работать на играх чемпионата по соображениям безопасности.

"В последние годы греческие и иностранные арбитры стали постоянной мишенью, грушей для битья и козлом отпущения при перекладывании ответственности. Объявления, которые остаются безнаказанными, издевательства, угрозы, словесные и физические нападки. Вот лишь некоторые из проблем, которые сделали футбол токсичным.

В результате судьи и ассистенты высшего дивизиона чемпионата Греции приняли решение не обслуживать ни одного матча, начиная с 14-го тура, пока условия не станут пригодными для нашей безопасности. Этим решением мы хотим защитить себя и свои семьи" - приводит письмо арбитров Reuters.