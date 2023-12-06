Судьи в Греции объявили об отказе работать на играх чемпионата по соображениям безопасности
Судьи в Греции часто становятся объектами нападений фанатов
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Vladimir Rys Photography
Судьи и официальные представители на матчах греческой Суперлиги объявили об отказе работать на играх чемпионата по соображениям безопасности.
"В последние годы греческие и иностранные арбитры стали постоянной мишенью, грушей для битья и козлом отпущения при перекладывании ответственности. Объявления, которые остаются безнаказанными, издевательства, угрозы, словесные и физические нападки. Вот лишь некоторые из проблем, которые сделали футбол токсичным.
В результате судьи и ассистенты высшего дивизиона чемпионата Греции приняли решение не обслуживать ни одного матча, начиная с 14-го тура, пока условия не станут пригодными для нашей безопасности. Этим решением мы хотим защитить себя и свои семьи" - приводит письмо арбитров Reuters.
Судьи в Греции часто становятся объектами нападений фанатов, также часто болельщики поджигают автомобили и дома арбитров. Именно поэтому письмо было направлено в центральный судейский комитет и Греческую федерацию футбола.
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