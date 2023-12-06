  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Олимпиакос назначил Карвальяла главным тренером

Общие новости

Греческий клуб получил нового наставника

Олимпиакос назначил Карвальяла главным тренером

Фото: olympiacos.org

Новина українською

"Олимпиакос" назначил нового тренера. Им стал Карлуш Карвальял, сообщает официальный сайт клуба.

По данным Transfermarkt, он подписал контракт до 30 июня 2025 года.

Последним клубом 58-летнего португальца была "Сельта", с которой он проработал менее одного сезона (ноябрь 2022 - июня 2023). Также в его послужном списке был ряд португальских, греческих и турецких команд. Кроме того, он возглавлял английские "Суонси", "Шеффилд Уэнсдей" и эмиратский ФК "Аль-Вахда".

"Олимпиакос" идет на 4-м месте в турнирной таблице чемпионата Греции, набрав 28 очков в 13 матчах. В Лиге Европы клуб с 4 баллами занимает 3-ю строчку в своей группе.

По теме
yellow-arrow
Кендзера: В каждом клубе, за который я играл, я выигрывал трофей
yellow-arrow
Судьи в Греции объявили об отказе работать на играх чемпионата по соображениям безопасности
yellow-arrow
Первый гол Яремчука, несгибаемый Арсенал, очередная награда Месси. Главные новости за 5 декабря
Олимпиакос (Пирей) Карлуш Карвальял
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
olympiacos.org
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости