Олимпиакос назначил Карвальяла главным тренером
Греческий клуб получил нового наставника
Фото: olympiacos.org
"Олимпиакос" назначил нового тренера. Им стал Карлуш Карвальял, сообщает официальный сайт клуба.
По данным Transfermarkt, он подписал контракт до 30 июня 2025 года.
Последним клубом 58-летнего португальца была "Сельта", с которой он проработал менее одного сезона (ноябрь 2022 - июня 2023). Также в его послужном списке был ряд португальских, греческих и турецких команд. Кроме того, он возглавлял английские "Суонси", "Шеффилд Уэнсдей" и эмиратский ФК "Аль-Вахда".
"Олимпиакос" идет на 4-м месте в турнирной таблице чемпионата Греции, набрав 28 очков в 13 матчах. В Лиге Европы клуб с 4 баллами занимает 3-ю строчку в своей группе.
????⚪️???????? Καλωσορίζουμε τον νέο μας προπονητή: ????ά????????????ς ????????????????????????????ά????! / We welcome our new Head Coach: ???????????????????????? ????????????????????????????????????! ????????⁰⁰#Olympiacos #Welcome #Coach #CarlosCarvalhal #Portugal pic.twitter.com/i5XNEDxnH7— Olympiacos FC (@olympiacosfc) December 5, 2023
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