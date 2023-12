Олимпиакос назначил Карвальяла главным тренером

"Олимпиакос" назначил нового тренера. Им стал Карлуш Карвальял, сообщает официальный сайт клуба.

По данным Transfermarkt, он подписал контракт до 30 июня 2025 года.

Последним клубом 58-летнего португальца была "Сельта", с которой он проработал менее одного сезона (ноябрь 2022 - июня 2023). Также в его послужном списке был ряд португальских, греческих и турецких команд. Кроме того, он возглавлял английские "Суонси", "Шеффилд Уэнсдей" и эмиратский ФК "Аль-Вахда".

"Олимпиакос" идет на 4-м месте в турнирной таблице чемпионата Греции, набрав 28 очков в 13 матчах. В Лиге Европы клуб с 4 баллами занимает 3-ю строчку в своей группе.

