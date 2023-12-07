Худжамов: Если назначение Шевченко президентом УАФ пойдет на пользу украинскому футболу - супер

Тренер вратарей сборной Украины Рустам Худжамов высказался относительно вероятного назначения Андрея Шевченко президентом УАФ.

Ранее Роман Зозуля говорил, что предлагал Худжамову войти в его команду на выборах главы организации, но потом не стал баллотироваться.

- Пока нечего комментировать, потому что мы с Романом говорили, но это было достаточно давно - где-то месяц назад. Надо сейчас с ним созваниваться и уточнять, я не видел пока никаких новостей.

- Он сказал, что уже поставили эту идею на паузу, потому что дошла информация, что будут назначать Андрея Шевченко.

- Тогда да.

- Как вы в целом относитесь к методам, которыми потенциально может быть назначен Шевченко? Какие прогнозы относительно его работы, если это произойдет?

- Смотрите, у меня пока мыслей нет, потому что я занят был весь день, не читал, не знаю. Если это пойдет на пользу украинскому футболу - супер. Это все равно всегда измеряется качеством работы. То, что мы имеем на выходе, и все, - сказал Худжамов.