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Худжамов: Если назначение Шевченко президентом УАФ пойдет на пользу украинскому футболу - супер

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Бывший вратарь оценил потенциальное назначение Шевченко

Худжамов: Если назначение Шевченко президентом УАФ пойдет на пользу украинскому футболу - супер

Новина українською

Тренер вратарей сборной Украины Рустам Худжамов высказался относительно вероятного назначения Андрея Шевченко президентом УАФ.

Ранее Роман Зозуля говорил, что предлагал Худжамову войти в его команду на выборах главы организации, но потом не стал баллотироваться.

- Пока нечего комментировать, потому что мы с Романом говорили, но это было достаточно давно - где-то месяц назад. Надо сейчас с ним созваниваться и уточнять, я не видел пока никаких новостей.

- Он сказал, что уже поставили эту идею на паузу, потому что дошла информация, что будут назначать Андрея Шевченко.

- Тогда да.

- Как вы в целом относитесь к методам, которыми потенциально может быть назначен Шевченко? Какие прогнозы относительно его работы, если это произойдет?

- Смотрите, у меня пока мыслей нет, потому что я занят был весь день, не читал, не знаю. Если это пойдет на пользу украинскому футболу - супер. Это все равно всегда измеряется качеством работы. То, что мы имеем на выходе, и все, - сказал Худжамов.

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Андрей Шевченко Рустам Худжамов УАФ
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Источник:
Tribuna.com
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