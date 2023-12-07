Худжамов: Если назначение Шевченко президентом УАФ пойдет на пользу украинскому футболу - супер
Бывший вратарь оценил потенциальное назначение Шевченко
Тренер вратарей сборной Украины Рустам Худжамов высказался относительно вероятного назначения Андрея Шевченко президентом УАФ.
Ранее Роман Зозуля говорил, что предлагал Худжамову войти в его команду на выборах главы организации, но потом не стал баллотироваться.
- Пока нечего комментировать, потому что мы с Романом говорили, но это было достаточно давно - где-то месяц назад. Надо сейчас с ним созваниваться и уточнять, я не видел пока никаких новостей.
- Он сказал, что уже поставили эту идею на паузу, потому что дошла информация, что будут назначать Андрея Шевченко.
- Тогда да.
- Как вы в целом относитесь к методам, которыми потенциально может быть назначен Шевченко? Какие прогнозы относительно его работы, если это произойдет?
- Смотрите, у меня пока мыслей нет, потому что я занят был весь день, не читал, не знаю. Если это пойдет на пользу украинскому футболу - супер. Это все равно всегда измеряется качеством работы. То, что мы имеем на выходе, и все, - сказал Худжамов.
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