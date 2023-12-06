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Зозуля: Хотел идти на выборы президента УАФ, но мне дали понять, что все уже решено

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По словам Зозули, главой организации делают Шевченко

Зозуля: Хотел идти на выборы президента УАФ, но мне дали понять, что все уже решено

Скриншот

Новина українською

Украинский нападающий и волонтер Роман Зозуля рассказал, собирается ли он участвовать в выборах президента УАФ.

"Конечно, я хотел идти на выборы. Даже нашел единомышленников, которые могли бы стать моей командой - Левченко, Худжамов, поверхностно с Федецким говорили и еще с несколькими людьми, которые не из футбола.

Но мне дали понять, что все уже решено - президентом УАФ делают Шевченко. Все же понимают, кто это делает. Голосуют региональные ассоциации, но за ними стоят губернаторы, а за ними - Офис Президента. Кстати, голосование закрытое. Интересно - почему?

Короче, идти техническим кандидатом я не захотел. Поэтому мы поставили эту идею на паузу. Но не отказываемся от нее вообще. Думаю, Шевченко долго не протянет. А на честных выборах моя программа и команда будут сильнее.

Я плохо представляю, как Шевченко собирается управлять нашим футболом. Из Лондона? И очень интересно, какой будет его команда. Люди, которых ему назначат сверху, или снова итальянцы? Понятно же, что руководить будут другие, а он будет только торговать лицом", - отметил Зозуля.

Напомним, избрание нового главы организации состоится 25 января в Доме футбола в Киеве.

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Роман Зозуля УАФ
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Источник:
KDK
Комментарии
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Іван С (Луцьк)
06.12.2023 в 14:33
Погано старавсь. Треба було ще краще зе облизувати
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Комментарии 2
Іван С (Луцьк)
06.12.2023 в 14:33
Погано старавсь. Треба було ще краще зе облизувати
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1
1
Іван С (Ukraine)
06.12.2023 в 14:48
Але і з другої сторони, людина з імʼям. Тим більше агент може знайде йому клуб якись)
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