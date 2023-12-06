Зозуля: Хотел идти на выборы президента УАФ, но мне дали понять, что все уже решено
По словам Зозули, главой организации делают Шевченко
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Украинский нападающий и волонтер Роман Зозуля рассказал, собирается ли он участвовать в выборах президента УАФ.
"Конечно, я хотел идти на выборы. Даже нашел единомышленников, которые могли бы стать моей командой - Левченко, Худжамов, поверхностно с Федецким говорили и еще с несколькими людьми, которые не из футбола.
Но мне дали понять, что все уже решено - президентом УАФ делают Шевченко. Все же понимают, кто это делает. Голосуют региональные ассоциации, но за ними стоят губернаторы, а за ними - Офис Президента. Кстати, голосование закрытое. Интересно - почему?
Короче, идти техническим кандидатом я не захотел. Поэтому мы поставили эту идею на паузу. Но не отказываемся от нее вообще. Думаю, Шевченко долго не протянет. А на честных выборах моя программа и команда будут сильнее.
Я плохо представляю, как Шевченко собирается управлять нашим футболом. Из Лондона? И очень интересно, какой будет его команда. Люди, которых ему назначат сверху, или снова итальянцы? Понятно же, что руководить будут другие, а он будет только торговать лицом", - отметил Зозуля.
Напомним, избрание нового главы организации состоится 25 января в Доме футбола в Киеве.
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