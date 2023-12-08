Левченко: Мы общались с Зозулей по поводу развития украинского футбола. Но разговоров о членстве в команде не было

Президент профсоюза футболистов Нидерландов, экс-хавбек национальной сборной Украины Евгений Левченко высказался касательно выборов главы УАФ.

- Как вы прокомментируете слова Романа Зозули, который назвал вас среди тех людей, которые могли бы стать его командой на выборах президента УАФ? Вы действительно готовы присоединиться?

- Слушайте, здесь все надо очень просто прояснить. Во-первых, на данный момент я работаю в профсоюзе футболистов Нидерландов. У меня есть действующий контракт, поэтому сейчас я полностью сконцентрирован на профсоюзе - для меня это довольно важный этап моей карьеры.

Я развиваю европейское видение футбола в менеджменте. Сейчас я закончил обучение на MIP-менеджмент в УЕФА, поэтому у меня есть понимание, как надо развиваться человеку, который работает в футболе.

С Романом мы постоянно на связи. Я не скажу, что мы не общались на эту тему, но здесь надо смотреть в контексте. Во-первых, мы вместе помогаем Украине - мы присылали и машины скорой помощи, и другие вещи. Но общения о том, чтобы я был в его команде - такого не было.

То, что у нас идет общение и дискуссия по поводу того, как надо развивать украинский футбол - это было. Но такого, чтобы я, Худжамов и Зозуля шли вместе (на выборы президента УАФ - прим.) - такого не было. Это были только общение и дискуссии о видении развития футбола в Украине. Мы очень грамотно понимаем друг друга, но я бы не сказал, что речь шла о том, чтобы быть в команде Романа Зозули.

Во-вторых, когда Роман говорит о том, что Шева будет из Англии (руководить УАФ - прим.), я считаю, что Шева - это наш актив, и этот актив надо как можно лучше использовать на то, чтобы в Украине развивался футбол. И кто бы там ни пришел к власти в футболе, я считаю, что это должен быть человек с авторитетом, который понимает процессы в футболе.

Я не думаю, что уже все решено (назначение Шевченко на должность президента УАФ - прим.). Если Шева придет в УАФ, то он должен быть человеком, который постоянно будет заниматься вопросами как в Украине, так и за рубежом. Нам всем надо понимать, что в Украине не только война, а также будет переломный процесс в футболе.

Плюс, очень важная вещь заключается в том, что Андрей Шевченко - это человек, который имеет доступ к очень большому активу в ФИФА и УЕФА, это человек, который может влиять на большие процессы на международной арене. Поэтому я бы не говорил, что Андрей Шевченко будет только сидеть в Англии.

Хотя у Романа есть хорошие идеи, но я бы не говорил, что уже все решено. Я считаю, что это не так. Если говорить по поводу меня, то я общался с Ромой, и мы очень на хорошей ноте обсуждали, что можно и нужно сделать, чтобы восстановить наш футбол. Я бы сказал, что это был разговор о том, что и как мы можем сделать, но никаких разговоров о членстве в команде не было, - сказал Левченко.