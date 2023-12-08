Ассоциация футбола Киева выдвинула кандидатуру Шевченко на пост главы УАФ

Исполнительный комитет Киевского объединения ассоциаций футбола определился с кандидатом в президенты УАФ. Столичный регион официально выдвинул Андрея Шевченко.

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Также экс-форвард и тренер сборной Украины будет делегатом на Конгрессе УАФ. Вместе с ним Киевскую область будут представлять Андрей Засуха (председатель КОАФ, президент “Колоса”) и Евгений Евсеев (генеральный директор “Колоса”).

Напомним, что 25 января 2024 года пройдет внеочередной Конгресс УАФ, на котором, вероятно, будут проходить выборы президента. Главным кандидатом на этот пост СМИ называют Андрея Шевченко.