Ассоциация футбола Киева выдвинула кандидатуру Шевченко на пост главы УАФ
Столичный регион сделал свой выбор
Getty Images / Global Images Ukraine
Исполнительный комитет Киевского объединения ассоциаций футбола определился с кандидатом в президенты УАФ. Столичный регион официально выдвинул Андрея Шевченко.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Также экс-форвард и тренер сборной Украины будет делегатом на Конгрессе УАФ. Вместе с ним Киевскую область будут представлять Андрей Засуха (председатель КОАФ, президент “Колоса”) и Евгений Евсеев (генеральный директор “Колоса”).
Напомним, что 25 января 2024 года пройдет внеочередной Конгресс УАФ, на котором, вероятно, будут проходить выборы президента. Главным кандидатом на этот пост СМИ называют Андрея Шевченко.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:КОАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- УПЛ почти каждый день, наши в топ-чемпионатах. Расписание футбола на четвертое - десятое декабря
- Полесье - Днепр-1. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Милевский закодировался от алкоголизма и сбросил 20 кг
- Каштру не понравился вопрос о Роналду вне заявки на Истиклол: Я тренер Аль-Насра, а не фанат
- Красотка дня. Соблазнительная невеста столпа обороны Руха. ФОТО
- Мать ребенка Неймара бросила футболиста. Игрок выпрашивал голые фото у Onlyfans-модели. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн