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Ассоциация футбола Киева выдвинула кандидатуру Шевченко на пост главы УАФ

Общие новости
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Столичный регион сделал свой выбор

Ассоциация футбола Киева выдвинула кандидатуру Шевченко на пост главы УАФ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Исполнительный комитет Киевского объединения ассоциаций футбола определился с кандидатом в президенты УАФ. Столичный регион официально выдвинул Андрея Шевченко.

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Также экс-форвард и тренер сборной Украины будет делегатом на Конгрессе УАФ. Вместе с ним Киевскую область будут представлять Андрей Засуха (председатель КОАФ, президент “Колоса”) и Евгений Евсеев (генеральный директор “Колоса”).

Напомним, что 25 января 2024 года пройдет внеочередной Конгресс УАФ, на котором, вероятно, будут проходить выборы президента. Главным кандидатом на этот пост СМИ называют Андрея Шевченко.

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Источник:
КОАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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