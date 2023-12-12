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Роналду забил 50-й гол в 2023 году и догнал Холанда, у Кейна и Мбаппе - по 49

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Криштиану забил 50-й гол в 2023 году

Роналду забил 50-й гол в 2023 году и догнал Холанда, у Кейна и Мбаппе - по 49

Getty Images/Global Images Ukraine

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38-летний форвард "Аль-Насра" Криштиану Роналду поразил ворота "Аль-Шабаба" в матче 1/4 финала Кубка короля Саудовской Аравии (5:2).

Это 50-й гол Роналду за клуб и сборную Португалии в 2023 году. Он обогнал Харри Кейна и Килиана Мбаппе, которые забили по 49 мячей, и догнал Холанда.

В 22 матчах текущего сезона за "Аль-Наср" во всех турнирах Криштиану забил 20 голов и отдал 10 голевых передач.

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Криштиану Роналду Харри Кейн Килиан Мбаппе Эрлинг Холанд
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Источник:
ua-football
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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