Президент Анкарагюджю, избивший арбитра, арестован полицией

Президент турецкого "Анкарагюджю" Фарук Коджа, который напал на судью после матча 15-го тура чемпионата Турции с "Ризеспором" (1:1), был взят под стражу сотрудниками правоохранительных органов. Об этом сообщает журналист Ягиз Сабинсоглу в соцсети X (ранее Twitter).

Также были арестованы еще три человека, которые приняли участие в драке.

Ранее стало известно, что Коджа под наблюдением сотрудников правоохранительных органов отправили в госпиталь, где ему оказывали медицинскую помощь после произошедшего инцидента.

Также президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и глава турецкого МВД Али Эрликая осудили президента "Анкарагюджю" за избиение арбитра.