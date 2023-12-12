Президент Анкарагюджю, избивший арбитра, арестован полицией
Фарук Коджа был взят под стражу
Getty Images/Global Images Ukraine
Президент турецкого "Анкарагюджю" Фарук Коджа, который напал на судью после матча 15-го тура чемпионата Турции с "Ризеспором" (1:1), был взят под стражу сотрудниками правоохранительных органов. Об этом сообщает журналист Ягиз Сабинсоглу в соцсети X (ранее Twitter).
Также были арестованы еще три человека, которые приняли участие в драке.
Ранее стало известно, что Коджа под наблюдением сотрудников правоохранительных органов отправили в госпиталь, где ему оказывали медицинскую помощь после произошедшего инцидента.
Также президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и глава турецкого МВД Али Эрликая осудили президента "Анкарагюджю" за избиение арбитра.
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