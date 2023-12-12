  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Президент Анкарагюджю, избивший арбитра, арестован полицией

Общие новости

Фарук Коджа был взят под стражу

Президент Анкарагюджю, избивший арбитра, арестован полицией

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент турецкого "Анкарагюджю" Фарук Коджа, который напал на судью после матча 15-го тура чемпионата Турции с "Ризеспором" (1:1), был взят под стражу сотрудниками правоохранительных органов. Об этом сообщает журналист Ягиз Сабинсоглу в соцсети X (ранее Twitter).

Также были арестованы еще три человека, которые приняли участие в драке.

Ранее стало известно, что Коджа под наблюдением сотрудников правоохранительных органов отправили в госпиталь, где ему оказывали медицинскую помощь после произошедшего инцидента.

Также президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и глава турецкого МВД Али Эрликая осудили президента "Анкарагюджю" за избиение арбитра.

Читайте также Президент турецкого Анкарагюджю ударил арбитра кулаком в глаз. ВИДЕО

По теме
yellow-arrow
Роберто Баджо: Мне неприятно судить игроков, поэтому я не работаю экспертом на ТВ
yellow-arrow
Эрдоган осудил нападение на арбитра президентом Анкарагюджю: Спорт несовместим с насилием
yellow-arrow
Роналду забил 50-й гол в 2023 году и догнал Холанда, у Кейна и Мбаппе - по 49
Анкарагюджю
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
yagosabuncuoglu
Опубликовал: Михаил Олексиенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости