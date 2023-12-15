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Лионель Скалони высказался о своем будущем на посту главного тренера сборной Аргентины

Общие новости

Тренер сборной Аргентины высказался о своем будущем

Лионель Скалони высказался о своем будущем на посту главного тренера сборной Аргентины

https://dynamo.kiev.ua/

Новина українською

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони высказался о своем будущем во главе национальной команды.

"Во всех процессах возникает момент, чтобы остановиться и подумать. И тогда мы как тренерский штаб сможем выполнять то, что делали раньше: снова соревноваться на самом высоком уровне, это является нашей целью. Вот где мы находимся, с того дня ничего не изменилось", - приводит слова Скалони Movistar.

Напомним, ранее в СМИ появились сведения, что Скалони принял решение остаться на посту главного тренера аргентинской национальной команды, несмотря на его публичное заявление после матча квалификации к чемпионату мира 2026 года с Бразилией (1:0) о том, что у него есть сомнения на этот счет.

Под руководством 45-летнего специалиста сборная Аргентины стала чемпионом мира-2022 в Катаре, обладателем Кубка Америки-2021, а также победителем Финалиссимы-2022.

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Национальная сборная Аргентины Лионель Скалони
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Источник:
movistar
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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