Лионель Скалони высказался о своем будущем на посту главного тренера сборной Аргентины
Тренер сборной Аргентины высказался о своем будущем
https://dynamo.kiev.ua/
Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони высказался о своем будущем во главе национальной команды.
"Во всех процессах возникает момент, чтобы остановиться и подумать. И тогда мы как тренерский штаб сможем выполнять то, что делали раньше: снова соревноваться на самом высоком уровне, это является нашей целью. Вот где мы находимся, с того дня ничего не изменилось", - приводит слова Скалони Movistar.
Напомним, ранее в СМИ появились сведения, что Скалони принял решение остаться на посту главного тренера аргентинской национальной команды, несмотря на его публичное заявление после матча квалификации к чемпионату мира 2026 года с Бразилией (1:0) о том, что у него есть сомнения на этот счет.
Под руководством 45-летнего специалиста сборная Аргентины стала чемпионом мира-2022 в Катаре, обладателем Кубка Америки-2021, а также победителем Финалиссимы-2022.
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