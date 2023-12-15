Барселона готова заплатить более 25 млн евро за 17-летнего таланта из Ривер Плейт

"Барселона" начала переговоры о подписании 17-летнего полузащитника "Ривер Плейт" Клаудио Эчеверри, сообщает Som|Serem FCB.

По информации источника, каталонский клуб готов заплатить большую сумму, чем указана в пункте о расторжении соглашения - € 25 млн, но в рассрочку.

Эчеверри является воспитанником "Ривер Плейт", прошел путь от академии до основной команды. Контракт игрока с клубом рассчитан до декабря 2024 года. Transfermarkt оценивает 17-летнего аргентинца в € 4 млн.

В нынешнем сезоне Эчеверри сыграл пять матчей и отдал одну голевую передачу.