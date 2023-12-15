Давид де Хеа рассматривает возможность вернуться в АПЛ
Голкипер обдумывает предложение вернуться в Премьер-лигу
Фото: twitter.com/ManUtd
Голкипер Давид де Хеа рассматривает возможность вернуться в Английскую Премьер-лигу в 2024 году Об этом сообщает издание Football Espana.
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33-летний игрок до сих пор не имеет клуба. Он летом покинул "Манчестер Юнайтед". Давид может присоединиться к новой команде уже в январе. Издание Daily Mail сообщает, что футболистом интересуется "Ньюкасл".
Отметим, что когда де Хеа покинул "МЮ", он получил предложения из Турции и Испании. Но так и не согласился их принять.
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Источник:football-espana
Опубликовал: Екатерина Власова
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