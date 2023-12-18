Серый кардинал. Сборная мира-2023 по версии UA-Футбол. Вратарь

Сборная лучших футболистов мира – вещь достаточно субъективная. Каждый выделяет в определенном игроке какие-то стороны, которые, по его мнению, наиболее важны для того, чтобы признать феноменальный уровень именно этого исполнителя. Например личная игра, или количество/уровень завоеванных трофеев, или и то, и другое. Редакция UA-Футбол совместным опросом выбрала свою лучшую одиннадцатку футболистов 2023 года.

Как и подобает, мы начинаем эту серию с голкипера. В "финале" сошлись Тибо Куртуа и Марк-Андре тер Штеген, однако именно немецкий вратарь забрал эту номинацию, перевесив на несколько голосов. Нет, это не из-за конкуренции Андрея Лунина и бельгийца. В сборной года голкипер "Барсы" находится точно заслуженно.

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Немного предыстории. До продажи Неймара, которая вызвала инфляцию "Барселоны" на трансферном рынке "каталонцы" разумно распоряжались своими средствами. Очень многих исполнителей они привлекали из академии – это редкость в современном футболе. Однако это приносило плоды. Также каталонцы отлично работали и на трансферном рынке. Тер Штеген – один из таких примеров.

В 2014 году "блауграна" заплатила "Боруссии" Менхенгладбах за основного голкипера 12 миллионов евро, хотя стоимость согласно аналитическому порталу Transfermarkt составляла 20 млн евро. Даже на тот момент это были смешные деньги за хорошего вратаря. После определенного времени испытаний скамейкой запасных немецкий голкипер окреп и намертво закрыл позицию вратаря, став первым реальным наследником Вальдеса (даже можно позволить себе такие громкие слова).

Весь свой первый сезон на Камп Ноу в Ла Лиге тер Штеген провел на скамье запасных за спиной Клаудио Браво. Ему даже не дали сыграть в матче 38 тура, хотя судьба чемпионства тогда уже была решена. Однако в Лиге чемпионов немец провел и весь групповой этап и все матчи плей-офф. Как раз тогда "блауграна" выиграла последнюю на данный момент ЛЧ. Вот такую почву для размышлений о номере один в “Барселоне” тогда придумал Луис Энрике.

Во втором сезоне Марк-Андре провел уже семь матчей в чемпионате, а затем стал основным голкипером команды. Кстати, именно в сезоне 16/17 "Барселона" единственный раз за пятилетний период 2015-2019 гг. не стала чемпионом. Спишем на совпадение.

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“Я всегда говорил, что Марк входит в тройку лучших вратарей мира, и для нас он лучший вратарь в мире. Без всяких сомнений”, - сказал Хави.

Наставник "Барселоны" высказался так после матча против "Атлетико" в апреле 2023. Тогда до конца чемпионата оставалось девять туров (включая матч против "матрасников"), а судьба титула еще не была решена. Обе мадридские команды еще имели шансы обогнать "Барселону", но тер Штеген провел свой очередной сухой матч и помог "блаугране" завоевать три важных очка.

В прошлом сезоне тер Штеген принял участие во всех 38 встречах в составе каталонцев (два раза не доиграл поединка до конца). Трижды даже выходил на поле в статусе капитана. В 26 поединках он отыграл "на ноль". Фантастический результат, ставший повторением рекорда Франциско Лиано 19-летней давности.

За весь сезон он пропустил 18 голов. Это с отрывом наименьшее количество в пятерке европейских топовых чемпионов. Следует отдать должное и обороне "блауграны", но тер Штеген точно приложил к такому результату свою руку.

Немец парировал 84,7% ударов соперников. Это самый высокий показатель во всем чемпионате, если принимать во внимание голкиперов, которые провели, по крайней мере, два матча. К слову: у Куртуа этот показатель равен 78,8%, а у Лунина (у него было семь матчей) – 61,1%.

Тер Штеген держал высокий уровень в течение всего сезона. Самое главное, что он получил в конце 2022 и весной 2023 – это уверенность. До этого он часто мог совершать непринужденные ошибки. К примеру, в первой половине сезона 19/20 немец трижды "привез" голы в свои ворота – больше не было ни у кого.

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То ли "Барселона" зависима от тер Штегена, то ли наоборот. Однако дела всей команды в этом сезоне ухудшились. За 17 матчей текущего чемпионата "блауграна" уже пропустила 19 голов – это всего на один меньше, чем за весь прошлый сезон. В том числе 13 пропущенных мячей в пассиве тер Штегена. Несмотря на это, в шести поединках из 13 он отыграл "на ноль". Это второй показатель в текущей Примере. Лучший – семь, но у трех голкиперов с таким результатом на четыре проведенных матча больше.

Да, выражение вратаря во время сейвов не назвеш фотогеничным

Показатель процента сейвов голкипера также уменьшился и равняется 71,1%. Однако и его конкуренты в звании лучшего голкипера года не впечатляют. Тибо Куртуа вообще не играет, а Эдерсон тоже уже "набрал" 19 голов за 16 матчей АПЛ.

Но влияние тер Штегена на "Барселону" не стоит недооценивать. Немец получил травму спины в расположении сборной в ноябре, из-за чего выбыл ориентировочно до февраля. Его в "блаугране" заменил Иньяки Пенья – воспитанник Ла Масии. Однако 24-летний голкипер совсем не готов к такому уровню, да и защитники не готовы к тому, что в случае чего голкипер не может выручить. В пяти из шести матчей без Марка-Андре каталонцы пропускали. В общей сложности Пенья пропустил 10 голов за этот отрезок поединков. Это привело к двум поражениям и двум ничьим. Если неудача против "Антверпена" в Лиге чемпионов – это ничего страшного, в Ла Лиге команда отстает от первой "Жироны" уже на шесть очков, да еще и у коллектива Довбика-Цыганкова есть матч в запасе.

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Тер Штеген – однозначно одна из самых легендарных фигур голкиперского цеха "Барселоны". Он входит в тройку рекордсменов-вратарей по количеству проведенных матчей. В его активе 394 поединка за каталонцев – юбилей уже совсем близко. Да и до второго Андони Субиссареты недалеко – он провел 410 встреч. Лидирует в этом рейтинге уже упомянутый Вальдес, у которого 536 матчей. Еще несколько сезонов на таком же уровне, как прошлый, то и легендарного Виктора немец сможет переплюнуть.

Эта номинация как знак уважения к тер Штегену и признание его влияния на игру "блауграны". Он провел невероятный сезон, став одним из основных героев победы "Барселоны" в Ла Лиге, которую мало кто прогнозировал. Однако именно лучшим он был признан только в Примере. В рейтинге France Football 2023 он финишировал пятым, в списке The Best Fifa он тоже в пятерке, однако в тройку, скорее всего, не попадет. Хайп по Мартинесу, Буну из-за Чемпионата мира-2022 или Эдерсону из-за Требла затмевает других важных личностей на поле.

Немецкий голкипер точно заслужил овации. Недаром он провел в этом сезоне 15 матчей во всех турнирах с капитанской повязкой.

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine