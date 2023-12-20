Опубликован официальный постер Открытого чемпионата Франции-2024

Пресс-служба Открытого чемпионата Франции на официальном сайте опубликовала официальный постер турнира "Большого шлема", который пройдёт в 2024 году.

Автором постера 45-го розыгрыша "Ролан Гаррос" стал фотограф Поль Русто. При создании работы Русто использовал возможности искусственного интеллекта. На постере изображена река Сена, протекающая через Париж.

"Я хотел изобразить Париже, но также передать особый цвет грунтового корта. Я думал разместить корт на стене, на улице, на здании. Когда смотришь на город сверху, он обычно серый, и я предположил, что он может приобрести охристый цвет кортов турнира. Затем мне в голову пришла идея изобразить Сену. У меня не было времени сделать фотографии во время соревнований. У меня было много идей, но реализовать их с помощью фотографии было невозможно, поэтому я обратился к искусственному интеллекту. Это позволило воплотить идеи в реальность и показать, что теннис захватил Париж", — отметил Русто.