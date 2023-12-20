  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Опубликован официальный постер Открытого чемпионата Франции-2024

Общие новости
Обновлено

На картине изображена река Сена

Опубликован официальный постер Открытого чемпионата Франции-2024

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Пресс-служба Открытого чемпионата Франции на официальном сайте опубликовала официальный постер турнира "Большого шлема", который пройдёт в 2024 году.

Автором постера 45-го розыгрыша "Ролан Гаррос" стал фотограф Поль Русто. При создании работы Русто использовал возможности искусственного интеллекта. На постере изображена река Сена, протекающая через Париж.

  • Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

"Я хотел изобразить Париже, но также передать особый цвет грунтового корта. Я думал разместить корт на стене, на улице, на здании. Когда смотришь на город сверху, он обычно серый, и я предположил, что он может приобрести охристый цвет кортов турнира. Затем мне в голову пришла идея изобразить Сену. У меня не было времени сделать фотографии во время соревнований. У меня было много идей, но реализовать их с помощью фотографии было невозможно, поэтому я обратился к искусственному интеллекту. Это позволило воплотить идеи в реальность и показать, что теннис захватил Париж", — отметил Русто.

По теме
yellow-arrow
Бывший соперник Ломаченко может провести бой с Теофимо Лопесом
yellow-arrow
Комплект из шести футболок Лионеля Месси был продан на аукционе за 7,8 млн. доллара
yellow-arrow
Официально: Россия в марте проведет товарищеский матч с Сербией
Australian Open
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости