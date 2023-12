Опубликован официальный постер Открытого чемпионата Франции-2024

Пресс-служба Открытого чемпионата Франции на официальном сайте опубликовала официальный постер турнира "Большого шлема", который пройдёт в 2024 году.

Автором постера 45-го розыгрыша "Ролан Гаррос" стал фотограф Поль Русто. При создании работы Русто использовал возможности искусственного интеллекта. На постере изображена река Сена, протекающая через Париж.

Every year since 1980, the French Tennis Federation has commissioned a modern artist to create the official poster for the Roland-Garros tournament. This year, the FFT selected photographer Paul Rousteau to create the 45th tournament poster.

Paul Rousteau brings Roland-Garros to… pic.twitter.com/PXErXebsOu