Опубликован официальный постер Открытого чемпионата Франции-2024
На картине изображена река Сена
Пресс-служба Открытого чемпионата Франции на официальном сайте опубликовала официальный постер турнира "Большого шлема", который пройдёт в 2024 году.
Автором постера 45-го розыгрыша "Ролан Гаррос" стал фотограф Поль Русто. При создании работы Русто использовал возможности искусственного интеллекта. На постере изображена река Сена, протекающая через Париж.
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"Я хотел изобразить Париже, но также передать особый цвет грунтового корта. Я думал разместить корт на стене, на улице, на здании. Когда смотришь на город сверху, он обычно серый, и я предположил, что он может приобрести охристый цвет кортов турнира. Затем мне в голову пришла идея изобразить Сену. У меня не было времени сделать фотографии во время соревнований. У меня было много идей, но реализовать их с помощью фотографии было невозможно, поэтому я обратился к искусственному интеллекту. Это позволило воплотить идеи в реальность и показать, что теннис захватил Париж", — отметил Русто.
Every year since 1980, the French Tennis Federation has commissioned a modern artist to create the official poster for the Roland-Garros tournament. This year, the FFT selected photographer Paul Rousteau to create the 45th tournament poster.— Roland-Garros (@rolandgarros) December 20, 2023
Paul Rousteau brings Roland-Garros to… pic.twitter.com/PXErXebsOu
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