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Бывший соперник Ломаченко может провести бой с Теофимо Лопесом

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Поединок запланирован на 12 февраля

Бывший соперник Ломаченко может провести бой с Теофимо Лопесом

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпион мира по версии WBO в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) американец Теофимо Лопес (19-1, 13 KO) вернётся на ринг 12 февраля в Лас-Вегасе (США), пишет издание BoxingScene.

Соперником Лопеса станет бывший соперник звёздного украинца Василия Ломаченко американец Джэмейн Ортис (17-1-1, 8 KO).

Джэмейн Ортис в октябре 2022 года Ортис встретился с Василием Ломаченко и уступил ему единогласным решением, потерпев первое поражение в карьере.

Лопес завоевал титул в июне, нанеся первое поражение бывшему абсолютному чемпиону дивизиона британцу Джошу Тэйлору.

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Василий Ломаченко Теофимо Лопес
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