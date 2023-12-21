  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Льюис Хэмилтон прыгнул с парашютом

Общие новости

Пилот опубликовал видео в соцсети

Льюис Хэмилтон прыгнул с парашютом

Фото: Autoblog.nl

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Семикратный чемпион Формулы-1, пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон вновь совершил прыжок с парашютом. Ранее Хэмилтон уже прыгал с парашютом, но с инструктором. В этот раз Льюис сделал это самостоятельно.

"Постоянный пассажир", — написал Хэмилтон.

В сезоне Формулы-1 2023 года Хэмилтон занял третье место в общем зачёте пилотов, набрав 234 очка.

По теме
yellow-arrow
Президент УЕФА: Я не уверен, что Барселона и Реал знают, что делают. Футбол не продается
yellow-arrow
Карпаты выступили против создания европейской Суперлиги
yellow-arrow
Украинский тренер рассказал о неплохих шансах возглавить кипрскую команду
Льюис Хэмилтон
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости