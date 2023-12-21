Льюис Хэмилтон прыгнул с парашютом

Семикратный чемпион Формулы-1, пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон вновь совершил прыжок с парашютом. Ранее Хэмилтон уже прыгал с парашютом, но с инструктором. В этот раз Льюис сделал это самостоятельно.

"Постоянный пассажир", — написал Хэмилтон.

В сезоне Формулы-1 2023 года Хэмилтон занял третье место в общем зачёте пилотов, набрав 234 очка.