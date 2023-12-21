Льюис Хэмилтон прыгнул с парашютом
Пилот опубликовал видео в соцсети
Фото: Autoblog.nl
Семикратный чемпион Формулы-1, пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон вновь совершил прыжок с парашютом. Ранее Хэмилтон уже прыгал с парашютом, но с инструктором. В этот раз Льюис сделал это самостоятельно.
"Постоянный пассажир", — написал Хэмилтон.
В сезоне Формулы-1 2023 года Хэмилтон занял третье место в общем зачёте пилотов, набрав 234 очка.
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