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Роман Абрамович проиграл суд по отмене санкций, из-за которых он продал Челси

Общие новости

Российский миллиардер в среду проиграл судебный процесс

Роман Абрамович проиграл суд по отмене санкций, из-за которых он продал Челси

Фото: twitter.com/ChelseaFC

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Российский миллиардер Роман Абрамович в среду проиграл судебный процесс, направленный на отмену санкций Евросоюза, сообщает Reuters.

Напомним, в отношении Абрамовича ввели санкции после начала войны России в Украине. Бизнесмен принял решение подать против этого судебный иск.

Однако суд ЕС в Брюсселе отклонил иск, как и требования Абрамовича по компенсации, отметив его роль в российской сталелитейной компании Evraz.

Напомним, Абрамович попал под санкции, в связи с этим продал "Челси" в 2022 году. Приобрел лондонский клуб американский предприниматель Тодд Боули за 4,82 млрд евро.

Предполагалось, что 2,3 млрд евро, полученные от сделки, пойдут на гуманитарную помощь Украине.

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Источник:
https://www.reuters.com/
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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