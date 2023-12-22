Роман Абрамович проиграл суд по отмене санкций, из-за которых он продал Челси

Российский миллиардер Роман Абрамович в среду проиграл судебный процесс, направленный на отмену санкций Евросоюза, сообщает Reuters.

Напомним, в отношении Абрамовича ввели санкции после начала войны России в Украине. Бизнесмен принял решение подать против этого судебный иск.

Однако суд ЕС в Брюсселе отклонил иск, как и требования Абрамовича по компенсации, отметив его роль в российской сталелитейной компании Evraz.

Напомним, Абрамович попал под санкции, в связи с этим продал "Челси" в 2022 году. Приобрел лондонский клуб американский предприниматель Тодд Боули за 4,82 млрд евро.

Предполагалось, что 2,3 млрд евро, полученные от сделки, пойдут на гуманитарную помощь Украине.