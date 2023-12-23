Джошуа-Валлин, Уайлдер-Паркер: Сколько стоит лицензионный просмотр в Украине, где смотреть бой

В ночь с 23 на 24 декабря в Саудовской Аравии состоится вечер бокса, главными событиями которого станут поединки супертяжелого веса.

Деонтей Уайлдер (43-2-1; 41 КО) встретится с представителем Новой Зеландии Джозефом Паркером (33-3; 23 КО), а британец Энтони Джошуа (26-3; 23 КО) выйдет на бой против шведа Отто Валлина (26) 1;14 КО).

Супервечер бокса можно лицензионно посмотреть в Украине. Единственной платформой, которая будет транслировать поединки супертяжей и андеркарт вечера, станет стриминговый сервис DAZN.

Стоимость месячной подписки составляет 370 гривен, а за просмотр поединков нужно будет заплатить дополнительно 435 гривен.