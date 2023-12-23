Джошуа-Валлин, Уайлдер-Паркер: Сколько стоит лицензионный просмотр в Украине, где смотреть бой
Тот случай когда дорого
Фото: Твіттер Джошуа
В ночь с 23 на 24 декабря в Саудовской Аравии состоится вечер бокса, главными событиями которого станут поединки супертяжелого веса.
Деонтей Уайлдер (43-2-1; 41 КО) встретится с представителем Новой Зеландии Джозефом Паркером (33-3; 23 КО), а британец Энтони Джошуа (26-3; 23 КО) выйдет на бой против шведа Отто Валлина (26) 1;14 КО).
Супервечер бокса можно лицензионно посмотреть в Украине. Единственной платформой, которая будет транслировать поединки супертяжей и андеркарт вечера, станет стриминговый сервис DAZN.
Стоимость месячной подписки составляет 370 гривен, а за просмотр поединков нужно будет заплатить дополнительно 435 гривен.
Напомним, что ранее Джошуа
Популярное сейчас
- Осиек намерен досрочно вернуть Шахтеру украинского защитника
- Пеп Гвардиола - первый тренер, победивший 4 раза в Клубном чемпионате мира
- Оболонь: Игроки команды проходят сверку данных. У них есть бронь от мобилизации
- Подробности потенциального формата Суперлиги: 64 клуба, три Дивизиона, система понижения и повышения в классе
- Талантлив во всем: Серхио Рамос поет фламенко в клипе известной группы
- Ряды холостяков редеют. Хавбек Динамо сделал предложение своей девушке