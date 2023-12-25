  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Зенит в Белграде сыграет товарищеский матч с Црвеной Звездой

Общие новости
Обновлено

Сербы наладили контакты с россиянами

Зенит в Белграде сыграет товарищеский матч с Црвеной Звездой

instagram.com/crvenazvezdafk

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сербская "Црвена Звезда" объявила о проведении товарищеского матча с российским "Зенитом".

Как сообщает пресс-служба клуба, поединок состоится в Белграде на стадионе "Райко Митич" 23 марта 2024 года.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Стоит отметить, что летом нынешнего года "Црвена Звезда" ездила в Россию на товарищеский турнир, организованный "Зенитом".

Напомним, что ранее о товарищеском матче в Москве договорились сборные России и Сербии.

Отметим, что сборные России, как и клубы, были отстранены от участия в турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА из-за войны на Украине.

По теме
yellow-arrow
Беллингем - фаворит на Золотой мяч-2024. Издание Goal определило претендентов на награду
yellow-arrow
Галактико. Сборная мира-2023 по версии UA-Футбол. Центральный полузащитник
yellow-arrow
Шовковский: Пусть Рождественская звезда освещает ваши сердца
Зенит (Санкт-Петербург) Црвена Звезда (Белград)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лекарь (село Дарниця)
25.12.2023 в 22:44
Нам точно треба знати про цей матч?
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
Лекарь (село Дарниця)
25.12.2023 в 22:44
Нам точно треба знати про цей матч?
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости