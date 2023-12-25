Зенит в Белграде сыграет товарищеский матч с Црвеной Звездой

Сербская "Црвена Звезда" объявила о проведении товарищеского матча с российским "Зенитом".

Как сообщает пресс-служба клуба, поединок состоится в Белграде на стадионе "Райко Митич" 23 марта 2024 года.

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Стоит отметить, что летом нынешнего года "Црвена Звезда" ездила в Россию на товарищеский турнир, организованный "Зенитом".

Напомним, что ранее о товарищеском матче в Москве договорились сборные России и Сербии .

Отметим, что сборные России, как и клубы, были отстранены от участия в турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА из-за войны на Украине.