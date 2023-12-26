НБА. Бостон без Михайлюка обыграл Лейкерс, Дончич принес победу Далласу

В ночь с 25 на 26 декабря в Национальной баскетбольной ассоциации состоялся рождественский игровой день. В общей сложности в рамках регулярного чемпионата было сыграно пять матчей.

В одном из матчей "Финикс Санз" принимал "Даллас Маверикс". Встреча завершилась победой гостей со счётом 128:114.

Самым результативным в составе победителей стал словенский защитник Лука Дончич, набравший 50 очков. Кроме того, в его активе шесть подборов и 14 результативных передач.

В следующем туре регулярного чемпионата "Даллас" сыграет с "Кливленд Кавальерс", а "Финикс" в следующем туре встретится с "Хьюстон Рокетс".

В параллельном матче "Лос-Анджелес Лейкерс" играл с "Бостон Селтикс". Самым результативным игроком матча стал центровой "Лейкерс" Энтони Дэвис. На его счету дабл-дабл: 40 очков, 13 подборов и четыре результативных передачи. Его партнёр по команде, форвард Леброн Джеймс отметился 16 очками, девятью подборами и восемью передачами.

У "Бостона" отметился центровой Кристапс Порзингис. Он оформил дабл-дабл: 28 очков, 11 подборов и две передачи. Форвард Джейсон Тейтум отметился 25 очками, восемью подборами и семью передачами.

Украинский баскетболист Святослав Михайлюк не принимал участия в матче из-за травмы.

Все результаты игрового дня НБА 25 на 26 декабря:

"Нью-Йорк Никс – "Милуоки Бакс" – 129:122

"Денвер Наггетс – "Голден Стэйт Уорриорз" – 120:114

"Лос-Анджелес Лейкерс – "Бостон Селтикс" – 115:126

"Майами Хит – "Филадельфия Сиксерс" – 119:113

"Финикс Санз" – "Даллас Маверикс" – 114:128.