НБА. Бостон без Михайлюка обыграл Лейкерс, Дончич принес победу Далласу
Результаты рождественских матчей
Фото: Sportsnet
В ночь с 25 на 26 декабря в Национальной баскетбольной ассоциации состоялся рождественский игровой день. В общей сложности в рамках регулярного чемпионата было сыграно пять матчей.
В одном из матчей "Финикс Санз" принимал "Даллас Маверикс". Встреча завершилась победой гостей со счётом 128:114.
Самым результативным в составе победителей стал словенский защитник Лука Дончич, набравший 50 очков. Кроме того, в его активе шесть подборов и 14 результативных передач.
В следующем туре регулярного чемпионата "Даллас" сыграет с "Кливленд Кавальерс", а "Финикс" в следующем туре встретится с "Хьюстон Рокетс".
В параллельном матче "Лос-Анджелес Лейкерс" играл с "Бостон Селтикс". Самым результативным игроком матча стал центровой "Лейкерс" Энтони Дэвис. На его счету дабл-дабл: 40 очков, 13 подборов и четыре результативных передачи. Его партнёр по команде, форвард Леброн Джеймс отметился 16 очками, девятью подборами и восемью передачами.
У "Бостона" отметился центровой Кристапс Порзингис. Он оформил дабл-дабл: 28 очков, 11 подборов и две передачи. Форвард Джейсон Тейтум отметился 25 очками, восемью подборами и семью передачами.
Украинский баскетболист Святослав Михайлюк не принимал участия в матче из-за травмы.
Все результаты игрового дня НБА 25 на 26 декабря:
"Нью-Йорк Никс – "Милуоки Бакс" – 129:122
"Денвер Наггетс – "Голден Стэйт Уорриорз" – 120:114
"Лос-Анджелес Лейкерс – "Бостон Селтикс" – 115:126
"Майами Хит – "Филадельфия Сиксерс" – 119:113
"Финикс Санз" – "Даллас Маверикс" – 114:128.
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