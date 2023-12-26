16-летний форвард Палмейрас интересен Барселоне, ПСЖ и топ-клубам АПЛ

16-летний форвард "Палмейрас" Эстеван интересен "Барсе", "ПСЖ", "МЮ", "Сити" и "Челси".

Эстеван хотел бы перейти в "Барселону", но каталонцы медлят. Их нерешительность и финансовые проблемы могут привести к тому, что футболист будет куплен другим европейским клубом.

Футболист ранее говорил, что мечтает играть за "Барсу", но сине-гранатовые не готовы сделать того, что могут позволить себе другие топ-клубы - выплатить отступные в 60 миллионов евро.

Эстеван уже дебютировал за первую команду "Палмейрас". В составе сборной Бразилии U17 он забил 3 гола в 5 играх.

Он не сможет приехать играть в Европу раньше лета 2025 года, пока ему не исполнится 18 лет. "Палмейрас" хотят в ближайшее время продать игрока и оставить его у себя в аренде, как было сделано во время трансфера Эндрика в "Реал".

В октябре отец Эстевана побывал в Манчестере ("Ман Сити"), Лондоне ("Челси"), Париже ("ПСЖ") и Барселоне. Он бы предпочел, чтобы его сын перешел в "Барсу".