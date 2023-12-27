Роналду забил 53-й гол в 2023 году и обогнал Кейна и Мбаппе. У Холанда - 50
Криштиану забил 52-й и 53-й голы в 2023 году
Getty Images/Global Images Ukraine
Криштиану Роналду забил 52-й и 53-й голы в 2023 году. Нападающий "Аль-Насра" реализовал два пенальти в перенесенном матче 17-го тура чемпионата Саудовской Аравии против "Аль-Иттихада" (5:2).
Роналду обогнал нападающего "ПСЖ" Килиана Мбаппе и форварда "Баварии" Гарри Кейна по количеству забитых мячей за год - у них по 52 гола. В активе Эрлинга Холанда из "Манчестер Сити" 50 голов.
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balamyt (Boston)
27.12.2023 в 09:28
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