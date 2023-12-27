Роналду забил 53-й гол в 2023 году и обогнал Кейна и Мбаппе. У Холанда - 50

Криштиану Роналду забил 52-й и 53-й голы в 2023 году. Нападающий "Аль-Насра" реализовал два пенальти в перенесенном матче 17-го тура чемпионата Саудовской Аравии против "Аль-Иттихада" (5:2).

Роналду обогнал нападающего "ПСЖ" Килиана Мбаппе и форварда "Баварии" Гарри Кейна по количеству забитых мячей за год - у них по 52 гола. В активе Эрлинга Холанда из "Манчестер Сити" 50 голов.