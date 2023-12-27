  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Роналду забил 53-й гол в 2023 году и обогнал Кейна и Мбаппе. У Холанда - 50

Общие новости

Криштиану забил 52-й и 53-й голы в 2023 году

Роналду забил 53-й гол в 2023 году и обогнал Кейна и Мбаппе. У Холанда - 50

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Криштиану Роналду забил 52-й и 53-й голы в 2023 году. Нападающий "Аль-Насра" реализовал два пенальти в перенесенном матче 17-го тура чемпионата Саудовской Аравии против "Аль-Иттихада" (5:2).

Роналду обогнал нападающего "ПСЖ" Килиана Мбаппе и форварда "Баварии" Гарри Кейна по количеству забитых мячей за год - у них по 52 гола. В активе Эрлинга Холанда из "Манчестер Сити" 50 голов.

По теме
yellow-arrow
ATP изменила систему начисления рейтинговых очков
yellow-arrow
Ливерпуль вышел в лидеры АПЛ, победы Забарного и Сидорчука, яркий камбэк МЮ. Главные новости за 26 декабря
yellow-arrow
Официально: Фатих Терим возобновил тренерскую деятельность
Криштиану Роналду Харри Кейн Килиан Мбаппе Эрлинг Холанд
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ua-football
Опубликовал: Михаил Олексиенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
balamyt (Boston)
27.12.2023 в 09:28
Даже неловко сравнивать..голи забитие в. Сауд.Аравии и в ЕВРО Топ чемпионатах..Самому Рональду смешно..и за это Золотые мячи не дают..Пусть колотит в свое удовольствие
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
balamyt (Boston)
27.12.2023 в 09:28
Даже неловко сравнивать..голи забитие в. Сауд.Аравии и в ЕВРО Топ чемпионатах..Самому Рональду смешно..и за это Золотые мячи не дают..Пусть колотит в свое удовольствие
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости