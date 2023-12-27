Месси уговаривает Маркоса Рохо перейти в Интер Майами
На защитника Боки претендует и Палмейрас
Лионель Месси уговаривает Маркоса Рохо перейти в "Интер Майами".
С 33-летним защитником "Бока Хуниорс" контактирует не только форвард клуба МЛС, но и главный тренер флоридцев Херардо Мартино, сообщает Radio Continental.
Также на Рохо, выступавшего ранее за "Манчестер Юнайтед" и "Спартак", претендуют "Палмейрас".
Контракт аргентинца с клубом из Буэнос-Айреса рассчитан до декабря 2025 года.
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Источник:Hernán Castillo
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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