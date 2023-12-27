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Новак Джокович признан лучшим спортсменом Европы по версии PAP

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Серб с уверенным отрывом обошел Ферстаппена

Новак Джокович признан лучшим спортсменом Европы по версии PAP

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович стал победителем 66-го опроса на звание лучшего спортсмена года среди информационных агентств Европы, организованного Польским пресс-агентством (PAP). В голосовании серб оставил позади трёхкратного чемпиона мира в классе "Формула-1" Макса Ферстаппена и олимпийского чемпиона в прыжках с шестом, мирового рекордсмена Армана Дюплантиса (Швеция).

Для Джоковича это уже пятая победа в голосовании, ранее теннисист признавался лучшим в 2011, 2015, 2018 и 2021 годах. Годом ранее победу в голосовании одерживала польская теннисистка Ига Швёнтек, занимающая первое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

Итоги голосования:

1. Новак Джокович (Сербия, теннис) – 178 баллов.

2. Макс Ферстаппен (Нидерланды, Формула-1) – 150.

3. Арман Дюплантис (Швеция, прыжки с шестом) – 86.

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Новак Джокович
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