Transfermarkt опубликовал список самых дорогих голкиперов мира
Сразу четыре вратаря оцениваются в 40 миллионов евро
Фото: twitter.com/FCPorto
Портал Transfermarkt опубликовал рейтинг самых дорогих голкиперов мира. Об этом сообщается на официальном веб-сайте.
Сразу четыре вратаря оцениваются в 40 миллионов евро. В этот список вошли: Джанлуиджи Доннарумма ("ПСЖ"), Грегор Кобель ("Боруссия" Д.), Андре Онана ("МЮ") и Эдисон ("Манчестер Сити").
Топ-5 самых дорогих голкиперов мира:
- 1. Диогу Кошта ("Порту", 45 млн. евро);
- 2. Майк Меньян ("Милан", 45 млн. евро);
- 3. Джанлуиджи Доннарумма ("ПСЖ", 40 млн. евро);
- 4. Грегор Кобель ("Боруссия" Д., 40 млн. евро);
- 5. Эдисон ("Манчестер Сити", 40 млн. евро);
- 6. Андре Онана ("МЮ", 40 млн. евро);
- 7. Давид Рая ("Арсенал", 35 млн. евро);
- 8. Ян Облак ("Атлетико", 35 млн. евро);
- 9. Тибо Куртуа ("Реал Мадрид", 35 млн. евро);
- 10. Марк-Андре тер Штеген ("Барселона", 35 млн. евро).
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Источник:transfermarkt
Опубликовал: Екатерина Власова
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