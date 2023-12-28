Transfermarkt опубликовал список самых дорогих голкиперов мира

Портал Transfermarkt опубликовал рейтинг самых дорогих голкиперов мира. Об этом сообщается на официальном веб-сайте.

Сразу четыре вратаря оцениваются в 40 миллионов евро. В этот список вошли: Джанлуиджи Доннарумма ("ПСЖ"), Грегор Кобель ("Боруссия" Д.), Андре Онана ("МЮ") и Эдисон ("Манчестер Сити").

Топ-5 самых дорогих голкиперов мира: