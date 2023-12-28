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Transfermarkt опубликовал список самых дорогих голкиперов мира

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Сразу четыре вратаря оцениваются в 40 миллионов евро

Transfermarkt опубликовал список самых дорогих голкиперов мира

Фото: twitter.com/FCPorto

Новина українською

Портал Transfermarkt опубликовал рейтинг самых дорогих голкиперов мира. Об этом сообщается на официальном веб-сайте.

Сразу четыре вратаря оцениваются в 40 миллионов евро. В этот список вошли: Джанлуиджи Доннарумма ("ПСЖ"), Грегор Кобель ("Боруссия" Д.), Андре Онана ("МЮ") и Эдисон ("Манчестер Сити").

Топ-5 самых дорогих голкиперов мира:

  • 1. Диогу Кошта ("Порту", 45 млн. евро);
  • 2. Майк Меньян ("Милан", 45 млн. евро);
  • 3. Джанлуиджи Доннарумма ("ПСЖ", 40 млн. евро);
  • 4. Грегор Кобель ("Боруссия" Д., 40 млн. евро);
  • 5. Эдисон ("Манчестер Сити", 40 млн. евро);
  • 6. Андре Онана ("МЮ", 40 млн. евро);
  • 7. Давид Рая ("Арсенал", 35 млн. евро);
  • 8. Ян Облак ("Атлетико", 35 млн. евро);
  • 9. Тибо Куртуа ("Реал Мадрид", 35 млн. евро);
  • 10. Марк-Андре тер Штеген ("Барселона", 35 млн. евро).
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Источник:
transfermarkt
Опубликовал: Екатерина Власова
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