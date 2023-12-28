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Ли Кан Ин и его соотечественника из Тоттенхэма Сон Хын Мин вызвали в сборную Южной Кореи

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Известен список вызванных игроков

Ли Кан Ин и его соотечественника из Тоттенхэма Сон Хын Мин вызвали в сборную Южной Кореи

Getty Images/Global Images Ukraine

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Сегодня, 28 декабря, немецкий тренер Юрген Клинсманн вызвал в национальную сборную Северной Кореи 26 игроков.

Футболист "ПСЖ" Ли Кан Ин и его соотечественника из "Тоттенхэма" Сон Хын Мин вызвали в сборную для участия в Кубке Азиатских Наций.

"Прошло 64 года (без победы в чемпионате). 64 года для Южной Кореи - это очень много. Пришло время покончить с этим", - сказал главный тренер.

Список вызванных игроков:

Вратари: Ким Сын Гю, Чо Хён У, Сон Пом Кин;

Защитники: Ким Йон Гвон, Ким Мин Дже, Чон Сын Хён, Ким Джу Сон, Ким Джи Су, Соль Ен У, Ким Те Хван, Ли Ки Чжэ, Ким Джин Су;

Полузащитники: Пак Йон У, Хван Ин Бом, Хон Хюн Сок, Ли Сун Мин, Ли Чжэ Сон, Ли Кан Ин, Сон Хин Мин, Чун Ву Юн, Хван Хи Чхан, Мун Сон Мин, Пак Чи Сон, Ян Хён Чун;

Нападающие: Чо Гю Сун, О Хен Гю;

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Источник:
lequipe
Опубликовал: Екатерина Власова
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