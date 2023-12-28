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Конор Макгрегор предложил $ 250 миллионов за бой с Криштиану Роналду

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Ирландец опубликовал пост в соцсети

Конор Макгрегор предложил $ 250 миллионов за бой с Криштиану Роналду

Фото: Het Financieele Dagblad

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Ирландский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор разместил новый пост у себя в социальных сетях, где показал фото с прославленным португальским футболистом Криштиану Роналду.

"$ 250 млн за бой", — подписал фотографию Макгрегор, добавив к сообщению несколько смеющихся смайлов.

Напомним, ранее сам Роналду у себя в соцсетях показывал ту же самую фотографию, предложив подписчикам придумать подпись к ней.

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