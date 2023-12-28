Конор Макгрегор предложил $ 250 миллионов за бой с Криштиану Роналду
Ирландец опубликовал пост в соцсети
Фото: Het Financieele Dagblad
Ирландский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор разместил новый пост у себя в социальных сетях, где показал фото с прославленным португальским футболистом Криштиану Роналду.
"$ 250 млн за бой", — подписал фотографию Макгрегор, добавив к сообщению несколько смеющихся смайлов.
???????? $250,000,000 a fight ???????? pic.twitter.com/LItcDJONlZ— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) December 28, 2023
Напомним, ранее сам Роналду у себя в соцсетях показывал ту же самую фотографию, предложив подписчикам придумать подпись к ней.
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