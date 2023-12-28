Конор Макгрегор предложил $ 250 миллионов за бой с Криштиану Роналду

Ирландский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор разместил новый пост у себя в социальных сетях, где показал фото с прославленным португальским футболистом Криштиану Роналду.

"$ 250 млн за бой", — подписал фотографию Макгрегор, добавив к сообщению несколько смеющихся смайлов.

Напомним, ранее сам Роналду у себя в соцсетях показывал ту же самую фотографию, предложив подписчикам придумать подпись к ней.