Новак Джокович признан лучшим спортсменом года по версии L'Équipe
Серб провел отличный сезон
Фото: ATP Tour
Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович признан лучшим спортсменом 2023 года по версии французского издания L'Équipe.
Награда и титул "Чемпион чемпионов" вручается изданием с 1946 года.
Среди женщин лучшей в 2023 году признана американская гимнастка Симона Байлз.
Для Джоковича это уже вторая победа в премии, первый раз он был удостоен звания "Чемпион чемпионов" в 2021 году.
Результаты голосования L'Équipe
1. Новак Джокович (Сербия, теннис) — 876 баллов.
2. Леон Маршан (Франция, плавание) — 361.
3. Макс Ферстаппен (Нидерланды, Формула-1) — 348.
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