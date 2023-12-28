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Новак Джокович признан лучшим спортсменом года по версии L'Équipe

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Серб провел отличный сезон

Новак Джокович признан лучшим спортсменом года по версии L'Équipe

Фото: ATP Tour

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович признан лучшим спортсменом 2023 года по версии французского издания L'Équipe.

Награда и титул "Чемпион чемпионов" вручается изданием с 1946 года.

Среди женщин лучшей в 2023 году признана американская гимнастка Симона Байлз.

Для Джоковича это уже вторая победа в премии, первый раз он был удостоен звания "Чемпион чемпионов" в 2021 году.

Результаты голосования L'Équipe

1. Новак Джокович (Сербия, теннис) — 876 баллов.

2. Леон Маршан (Франция, плавание) — 361.

3. Макс Ферстаппен (Нидерланды, Формула-1) — 348.

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