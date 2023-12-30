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Карлсен защитил титул чемпиона мира в блице, Музычук – в ТОП 10

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Король на своем месте

Карлсен защитил титул чемпиона мира в блице, Музычук – в ТОП 10

TWITTER.COM/FIDE_CHESS

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Норвежский шахматист Магнус Карлсен победил на чемпионате мира по быстрым шахматам 2023, прошедшем в эти дни в узбекском Самарканде. В заключительных трех партиях скандинав одержал две победы и одну ничью, что позволило ему обойти нейтрального Владислава Артемьева.

Среди представителей Украины лучшим на мундиале стал Руслан Пономарев, в итоге занявший 50 позицию. Юрий Кузубов стал 54-ым, Антон Коробов – 64-ым, Александр Моисеенко – 102-ым.

Среди представительниц прекрасного пола лучшей среди наших стала Анна Музычук (9 позиция). Мария Музычук завершила соревнования на 19-м месте, Анна Ушенина – 35-я, Наталья Букса – 70-я.

Чемпионкой стала нейтральная Валентина Гунина, серебро у швейцарки Александры Костенок, а ТОП-3 замкнула китаянка Чжу Цзинер.

Напомним, что ранее Свитолина и Цуренко узнали соперниц на старте Окленда.

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