Карлсен защитил титул чемпиона мира в блице, Музычук – в ТОП 10

Норвежский шахматист Магнус Карлсен победил на чемпионате мира по быстрым шахматам 2023, прошедшем в эти дни в узбекском Самарканде. В заключительных трех партиях скандинав одержал две победы и одну ничью, что позволило ему обойти нейтрального Владислава Артемьева.

Среди представителей Украины лучшим на мундиале стал Руслан Пономарев, в итоге занявший 50 позицию. Юрий Кузубов стал 54-ым, Антон Коробов – 64-ым, Александр Моисеенко – 102-ым.

Среди представительниц прекрасного пола лучшей среди наших стала Анна Музычук (9 позиция). Мария Музычук завершила соревнования на 19-м месте, Анна Ушенина – 35-я, Наталья Букса – 70-я.

Чемпионкой стала нейтральная Валентина Гунина, серебро у швейцарки Александры Костенок, а ТОП-3 замкнула китаянка Чжу Цзинер.