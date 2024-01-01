Бруно Фернандеш - лидер по количеству созданных голевых моментов в топ-5 лиг Европы
Второе место занял Трент Александер-Арнольд
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Манчестер Сити" Бруно Фернандеш стал лидером по количеству созданных голевых моментов (31) в топ-5 лиг Европы в 2023 году.
Второе место занял защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд - 29. Мохамед Салах - третья позиция, 24 момента. 33-летний Киран Триппье - 22.
Пятое место между собой поделили Юлиан Брандт и Антуан Гризманн и имеют по 21.
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Источник:Squawka
Опубликовал: Екатерина Власова
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