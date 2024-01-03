Маркос Рохо отказал Месси в переходе в Интер Майами

Маркос Рохо отказал Лионелю Месси в переходе в "Интер Майами".

Форвард уговаривал защитника "Бока Хуниорс" перебраться в клуб МЛС, но 33-летний аргентинец, который в свое время выступал за Манчестер Юнайтед, намерен остаться в Буэнос-Айресе до июня 2024 года, до окончания срока контракта, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на TyC Sports.