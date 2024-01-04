CIES назвало имя самого дорогого футболиста мира. Это не Холанд или Мбаппе

Издание CIES опубликовало список ста самых дорогих игроков мира. В этот рейтинг не попали украинцы.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Джуд Беллингем занимает первую позицию. Его трансферная стоимость составляет 267,5 миллионов евро. Англичанин опережает Эрлинга Холанда и двух товарищей по команде в "Реале": Винисиуса Жуниора и Родриго.

Топ-5 самых дорогих футболистов: