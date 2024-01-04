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CIES назвало имя самого дорогого футболиста мира. Это не Холанд или Мбаппе

Общие новости
Обновлено

Украинцы не попали в список самых дорогих игроков мира

CIES назвало имя самого дорогого футболиста мира. Это не Холанд или Мбаппе

Фото: twitter.com/realmadrid

Новина українською

Издание CIES опубликовало список ста самых дорогих игроков мира. В этот рейтинг не попали украинцы.

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Джуд Беллингем занимает первую позицию. Его трансферная стоимость составляет 267,5 миллионов евро. Англичанин опережает Эрлинга Холанда и двух товарищей по команде в "Реале": Винисиуса Жуниора и Родриго.

Топ-5 самых дорогих футболистов:

  1. Джуд Беллингем (267,5 млн евро);
  2. Эрлинг Холанд (251,2 млн);
  3. Винисиус Жуниор (250,3 млн);
  4. Родриго (247,9 млн);
  5. Букайо Сака (223 млн);
  6. Фил Фоден (195,8 млн);
  7. Гави (175,4 млн);
  8. Хулиан Альварес (164,7 млн);
  9. Джамал Мусиала (152,4 млн);
  10. Мартин Эдегор (150,6 млн).
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Винисиус Жуниор Родриго Гоэс Эрлинг Холанд Букайо Сака Джуд Беллингем
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Источник:
CIES
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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белок (Харків)
04.01.2024 в 23:43
Мбаппе немає у топ-10? Шось лівий список якийсь
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Комментарии 2
белок (Харків)
04.01.2024 в 23:43
Мбаппе немає у топ-10? Шось лівий список якийсь
Ответить
0
0
Будєм разбіратся (Київ)
04.01.2024 в 22:59
Засилля гравців Реалу і Мансіті
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