Зинедин Зидан: Говорю игрокам: "Посмотрите на ребят из Ф-1, вот это топ уровень"
Легандарный француз выразил восхищение работой механиков Формулы-1
Фото: twitter.com/realmadrid
Легендарный футболист и тренер Зинедин Зидан выразил восхищение работой механиков Формулы-1.
"Когда я общаюсь с игроками, я часто привожу им в пример Формулу-1. Когда вы меняете шины за три секунды, я не понимаю, как вы это делаете. Это действительно сбивает меня с толку.
Так вот, когда ты хочешь что-то донести до игроков, ты всегда можешь сказать: "Посмотрите на ребят из Формулы-1, вот это топ уровень. Самый настоящий, лучше не бывает", - рассказал Зидан в эфире Sky Sports.
Напомним, в начале 2023 года стало известно, что Зинедин Зидан стал послом бренда "Альпин".
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Источник:skysports
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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