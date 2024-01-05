Зинедин Зидан: Говорю игрокам: "Посмотрите на ребят из Ф-1, вот это топ уровень"

Легендарный футболист и тренер Зинедин Зидан выразил восхищение работой механиков Формулы-1.

"Когда я общаюсь с игроками, я часто привожу им в пример Формулу-1. Когда вы меняете шины за три секунды, я не понимаю, как вы это делаете. Это действительно сбивает меня с толку.

Так вот, когда ты хочешь что-то донести до игроков, ты всегда можешь сказать: "Посмотрите на ребят из Формулы-1, вот это топ уровень. Самый настоящий, лучше не бывает", - рассказал Зидан в эфире Sky Sports.