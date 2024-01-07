Официально: Надаль не сыграет на Australian Open 2024

Легенда мирового тенниса, испанец Рафаэль Надаль (АТР №672) снялся с розыгрыша Открытого чемпионата Австралии. Об этом сам спортсмен сообщил на своей официальной странице в Твиттере:

"Привет всем, во время моего последнего матча в Брисбене у меня возникла небольшая проблема с мышцей, которая, как вы знаете, заставила меня волноваться. Как только я добрался до Мельбурна, у меня была возможность сделать МРТ, и у меня обнаружен микроразрыв мышцы, не в той части, где была травма, и это хорошая новость. Пока я не готов выступать на максимальном уровне в пятисетовых матчах. Я лечу обратно в Испанию, чтобы встретиться с врачом, пройти курс лечения и отдохнуть.

Я упорно работал в течение года, чтобы вернуться, и, как я всегда говорил, моя цель – быть на пике формы через три месяца. Несмотря на то, что я расстроен, что не смогу сыграть перед потрясающими мельбурнскими зрителями, это не очень плохая новость, и мы все сохраняем позитивный настрой на сезон. Я очень хотел сыграть здесь, в Австралии, и у меня был шанс провести несколько матчей, которые меня очень порадовали. Спасибо всем за поддержку и до скорой встречи"! – написал Рафа.

Отметим, что после паузы почти в год (связанной с травмой) Надаль вернулся на корт на турнире в Брисбене, однако проиграл в матче 1/4 финала Джордану Томпсону (АТР №55).