Бразилия определилась с новым тренером сборной

Сборную Бразилии в ближайшее время возглавит Доривал Жуниор, который был тренером "Сан-Паулу". В воскресенье Доривал провел последнюю тренировку и попрощался с командой. "Сан-Паулу" подтвердил уход тренера в официальном заявлении.

"Это осуществление моей мечты", -- сказал 61-летней специалист о своем будущем назначении.

Бразилия была вынуждена выбрать вариант с Доривалом после того как Карло Анчелотти решил остаться в Мадриде.

С "Сан-Паулу" Доривал в прошлом году выиграл Кубок Бразилии. В позапрошлом году новый тренер Селесао выиграл Кубок Бразилии и Копа Либертадорес с "Фламенго".