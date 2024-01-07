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Бразилия определилась с новым тренером сборной

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Это будет местный тренер

Бразилия определилась с новым тренером сборной

Фото: Marcelo Cortes/Flamengo

Новина українською

Сборную Бразилии в ближайшее время возглавит Доривал Жуниор, который был тренером "Сан-Паулу". В воскресенье Доривал провел последнюю тренировку и попрощался с командой. "Сан-Паулу" подтвердил уход тренера в официальном заявлении.

"Это осуществление моей мечты", -- сказал 61-летней специалист о своем будущем назначении.

Бразилия была вынуждена выбрать вариант с Доривалом после того как Карло Анчелотти решил остаться в Мадриде.

С "Сан-Паулу" Доривал в прошлом году выиграл Кубок Бразилии. В позапрошлом году новый тренер Селесао выиграл Кубок Бразилии и Копа Либертадорес с "Фламенго".

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Бразилия Сан-Паулу Национальная сборная Бразилии
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Источник:
Сан-Паулу
Опубликовал: Виктор Иванчук
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