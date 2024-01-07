Бразилия определилась с новым тренером сборной
Это будет местный тренер
Фото: Marcelo Cortes/Flamengo
Сборную Бразилии в ближайшее время возглавит Доривал Жуниор, который был тренером "Сан-Паулу". В воскресенье Доривал провел последнюю тренировку и попрощался с командой. "Сан-Паулу" подтвердил уход тренера в официальном заявлении.
"Это осуществление моей мечты", -- сказал 61-летней специалист о своем будущем назначении.
Бразилия была вынуждена выбрать вариант с Доривалом после того как Карло Анчелотти решил остаться в Мадриде.
С "Сан-Паулу" Доривал в прошлом году выиграл Кубок Бразилии. В позапрошлом году новый тренер Селесао выиграл Кубок Бразилии и Копа Либертадорес с "Фламенго".
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Источник:Сан-Паулу
Опубликовал: Виктор Иванчук
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