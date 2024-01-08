Есть два кандидата. Шевченко выбирает генерального секретаря УАФ
Также он еще размышляет над количественным составом заместителей
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Единственный кандидат на избрание на пост президента УАФ Андрей Шевченко склоняется к тому, что у него будет не более двух первых вице-президентов и трех вице-президентов. Об этом сообщает Sport.ua.
Пока что он еще определяется, кого после своего избрания будет рекомендовать на эти должности.
Что касается должности генерального секретаря УАФ, то по информации источника, среди главных претендентов – Игорь Грищенко, которого в ноябре 2023 года Исполком УАФ назначил исполняющим обязанности генерального секретаря УАФ, и Владимир Генинсон, который до недавнего времени был вице-президентом "Черноморца".
Внеочередной Конгресс УАФ состоится в Киеве 25 января.
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