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Есть два кандидата. Шевченко выбирает генерального секретаря УАФ

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Также он еще размышляет над количественным составом заместителей

Есть два кандидата. Шевченко выбирает генерального секретаря УАФ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Единственный кандидат на избрание на пост президента УАФ Андрей Шевченко склоняется к тому, что у него будет не более двух первых вице-президентов и трех вице-президентов. Об этом сообщает Sport.ua.

Пока что он еще определяется, кого после своего избрания будет рекомендовать на эти должности.

Что касается должности генерального секретаря УАФ, то по информации источника, среди главных претендентов – Игорь Грищенко, которого в ноябре 2023 года Исполком УАФ назначил исполняющим обязанности генерального секретаря УАФ, и Владимир Генинсон, который до недавнего времени был вице-президентом "Черноморца".

Внеочередной Конгресс УАФ состоится в Киеве 25 января.

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Андрей Шевченко Владимир Генинсон Игорь Грищенко УАФ
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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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