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В возрасте 42-х лет умер Богдан Шершун

Общие новости
Обновлено

В последнем время он работал экспертом на ТВ

В возрасте 42-х лет умер Богдан Шершун

Фото: Футбол 24

Новина українською

Сегодня, 8 января, ушел из жизни экс-защитник сборной Украины Богдан Шершун. О печальном известии сообщил журналист Владимир Зверов в своем Telegram-канале.

Причины смерти не сообщаются. Источники уточняют, что Шершун боролся со сложной и затяжной болезнью.

Бывшему футболисту было 42 года. В последнее время он работал экспертом на ТВ.

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В Украине Богдан Шершун играл за "Днепр", "Кривбасс", "Арсенал" (Киев) и "Волынь". В его активе также четыре поединка за сборную Украины.

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Богдан Шершун
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Источник:
Telegram
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Консєрв Елєктрік (Дніпро)
08.01.2024 в 16:26
жах, шкода парубка
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0
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Комментарии 5
Консєрв Елєктрік (Дніпро)
08.01.2024 в 16:26
жах, шкода парубка
Ответить
0
0
ВасяКулебяка (Козливка)
08.01.2024 в 15:48
Молодий кросівий, но помер. Шкода.
Ответить
0
0
Віктор Бокасса (Betwmount)
08.01.2024 в 15:22
Грав також і у каZапесді
Ответить
0
3
ZNAK_VOPROSA
08.01.2024 в 15:26
О, чмокаса вітя обізвався
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0
0
C_Ballack (Днепр)
08.01.2024 в 16:41
Лучше вспомни о ом, что ты в совке родился и застрелись от этого
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0
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