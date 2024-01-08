В возрасте 42-х лет умер Богдан Шершун
В последнем время он работал экспертом на ТВ
Фото: Футбол 24
Сегодня, 8 января, ушел из жизни экс-защитник сборной Украины Богдан Шершун. О печальном известии сообщил журналист Владимир Зверов в своем Telegram-канале.
Причины смерти не сообщаются. Источники уточняют, что Шершун боролся со сложной и затяжной болезнью.
Бывшему футболисту было 42 года. В последнее время он работал экспертом на ТВ.
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В Украине Богдан Шершун играл за "Днепр", "Кривбасс", "Арсенал" (Киев) и "Волынь". В его активе также четыре поединка за сборную Украины.
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Источник:Telegram
Опубликовал: Алина Ерофеева
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Консєрв Елєктрік (Дніпро)
08.01.2024 в 16:26
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