В возрасте 42-х лет умер Богдан Шершун

Сегодня, 8 января, ушел из жизни экс-защитник сборной Украины Богдан Шершун. О печальном известии сообщил журналист Владимир Зверов в своем Telegram-канале.

Причины смерти не сообщаются. Источники уточняют, что Шершун боролся со сложной и затяжной болезнью.

Бывшему футболисту было 42 года. В последнее время он работал экспертом на ТВ.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В Украине Богдан Шершун играл за "Днепр", "Кривбасс", "Арсенал" (Киев) и "Волынь". В его активе также четыре поединка за сборную Украины.