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Луческу: Я глубоко восхищался Беккенбауэром. Огромная потеря для футбола

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Мирча Луческу - об одном из величайших игроков в истории футбола

Луческу: Я глубоко восхищался Беккенбауэром. Огромная потеря для футбола

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Экс-тренер "Шахтера" и "Динамо" Мирча Луческу поделился воспоминаниями о легендарном Франце Беккенбауэре, который умер 7 января 2024 года.

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"Мне сложно осознать, что Франца Беккенбауэра больше нет. Мне очень жаль. Я был поражен, я глубоко восхищался им. То, что он делал, было вне футбола. Балет, а не футбол. Как легко он бегал, казалось, танцевал, плыл. Чистая элегантность.

Огромная потеря для футбола. Столько незабываемых моментов. Эти изображения остаются навсегда: Беккенбауэр играл в полуфинале чемпионата мира 1970 года против Италии с перевязанной правой рукой. Какой у него был характер! Он ни за что бы не оставил свою команду, своих коллег.

Как он доминировал в игре, как он появлялся на поле именно там, где был нужен, и как он продвигал мяч! Он носил номер 4, начинал с позиции защиты, но у него был атакующий дух. Он является лучшим игроком в истории на своей позиции. Он превратил позицию центрального защитника, зону борьбы, подката, жесткости в пространство футбола. Он был прообразом атакующего защитника. Легенда, которая решающе повлияла на футбол", - сказал Луческу.

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Мирча Луческу Франц Беккенбауэр
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Источник:
Gazeta Sporturilor
Опубликовал: Михаил Черныш
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