Йоханнес Бё пропустит эстафету на этапе КМ в Рупольдинге
Главный претендент на пьедестал пропустит гонку
Пятикратный олимпийский чемпион, 17-кратный чемпион мира норвежский биатлонист Йоханнес Бё не выступит в мужской эстафете на пятом этапе Кубка мира – 2023/2024 в Рупольдинге (Германия).
Титулованный норвежец пропустил две последние тренировки команды, Йоханнес не хочет рисковать здоровьем, поскольку с начала этой недели чувствует себя не лучшим образом.
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Завтра, 11 января, мужская сборная Норвегии выступит следующим составом:
Стурла Холм Легрейд, Йоханнес Дале, Тарьей Бё, Ветле Шоста Кристиансен.
Отметим, что на прошлом этапе в Оберхофе сборная Норвегии продлила победную серию в эстафетах Кубка мира до 10 гонок.
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