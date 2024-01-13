Лингард уволил всех своих агентов. Известны подробности
С лета 2023 года без клуба
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Джесси Лингард уволил всех своих агентов. Об этом сообщает Sky Sports.
Как отмечает Sky Sports со ссылкой на источник, близкий к Лингарду, 31-летний английский полузащитник уволил всех агентов. Причиной такого решения стало неудовлетворение работой агентов.
A source close to Jesse Lingard has told Sky Sports News that he just wants to play football and has subsequently terminated all ties with his former agents ????— Sky Sports News (@SkySportsNews) January 13, 2024
The 31 year old England International has been without a club since his departure from Nottingham Forest ???? pic.twitter.com/NaKsauthW3
Ранее в СМИ сообщали о заинтересованности "Эвертона" и "Барселоны" в подписании Джесси Лингарда.
Напомним, летом 2023 года Лингард покинул "Ноттингем Форест" и до сих пор остается свободным агентом.
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