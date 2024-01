Лингард уволил всех своих агентов. Известны подробности

Джесси Лингард уволил всех своих агентов. Об этом сообщает Sky Sports.

Как отмечает Sky Sports со ссылкой на источник, близкий к Лингарду, 31-летний английский полузащитник уволил всех агентов. Причиной такого решения стало неудовлетворение работой агентов.

A source close to Jesse Lingard has told Sky Sports News that he just wants to play football and has subsequently terminated all ties with his former agents ????



The 31 year old England International has been without a club since his departure from Nottingham Forest ???? pic.twitter.com/NaKsauthW3