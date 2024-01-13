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Лингард уволил всех своих агентов. Известны подробности

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С лета 2023 года без клуба

Лингард уволил всех своих агентов. Известны подробности

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Джесси Лингард уволил всех своих агентов. Об этом сообщает Sky Sports.

Как отмечает Sky Sports со ссылкой на источник, близкий к Лингарду, 31-летний английский полузащитник уволил всех агентов. Причиной такого решения стало неудовлетворение работой агентов.

Ранее в СМИ сообщали о заинтересованности "Эвертона" и "Барселоны" в подписании Джесси Лингарда.

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Напомним, летом 2023 года Лингард покинул "Ноттингем Форест" и до сих пор остается свободным агентом.

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Джесси Лингард
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Источник:
UA Футбол
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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