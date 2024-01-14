Ряд топовых клубов нацелились на молодого таланта из Швеции

Испанская газета MD делится информацией, что "Барселона" хочет подписать 17-летнего полузащитника шведского "Юргордена". Речь идет о Лукасе Бергвалле. Сообщается, что "сине-гранатовые" видят в игроке хорошую перспективу с быстрым привлечением в первую команду.

Однако, за шведом также охотятся "Манчестер Юнайтед", "Интер", "Удинезе" и "Айнтрахт". На рынке Лукас стоит 4,8 миллионов евро. Пока лучшее предложение сделали немцы (8,5 млн), но клуб хочет заработать 10 миллионов евро. MD пишет, что "Барселона" предлагает еще меньше "Айнтрахта" - 6,5 млн, правда сам игрок имеет наибольшую симпатию именно к испанскому гранду.

В 2023-м году Бергвалль провел за "Юргорден" 27 матчей, за которые забил 3 гола.