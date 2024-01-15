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FIFPRO выбрала сборную году за 2023 год

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В команде шесть игроков из Манчестер Сити

FIFPRO выбрала сборную году за 2023 год

FIFPRO

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Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPRO) выбрала лучшую команду за 2023 год:

Вратарь: Тибо Куртуа ("Реал Мадрид");

Защитники: Рубен Диаш ("Манчестер Сити"), Джон Стоунс ("Манчестер Сити"), Кайл Уокер ("Манчестер Сити");

Полузащитники: Джуд Беллингем ("Боруссия" Д/"Реал Мадрид"), Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити"), Бернарду Силва ("Манчестер Сити");

Нападающие: Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити"), Килиан Мбаппе ("Пари Сен-Жермен"), Лионель Месси ("Пари Сен-Жермен"/"Интер Майами"), Винисиус ("Реал").

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Лионель Месси Винисиус Тибо Куртуа Джон Стоунс Бернарду Силва Кевин Де Брюйне Килиан Мбаппе Рубен Диаш Эрлинг Холанд Джуд Беллингем
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Источник:
FIFPRO
Опубликовал: Екатерина Власова
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