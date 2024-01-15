FIFPRO выбрала сборную году за 2023 год
В команде шесть игроков из Манчестер Сити
FIFPRO
Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPRO) выбрала лучшую команду за 2023 год:
Вратарь: Тибо Куртуа ("Реал Мадрид");
Защитники: Рубен Диаш ("Манчестер Сити"), Джон Стоунс ("Манчестер Сити"), Кайл Уокер ("Манчестер Сити");
Полузащитники: Джуд Беллингем ("Боруссия" Д/"Реал Мадрид"), Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити"), Бернарду Силва ("Манчестер Сити");
Нападающие: Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити"), Килиан Мбаппе ("Пари Сен-Жермен"), Лионель Месси ("Пари Сен-Жермен"/"Интер Майами"), Винисиус ("Реал").
???? The 2023 FIFA FIFPRO Men's #World11:— FIFPRO (@FIFPRO) January 15, 2024
???????? @ThibautCourtois
???????? @RubenDias
???????????????????????????? John Stones
???????????????????????????? @KyleWalker2
???????????????????????????? @BellinghamJude
???????? @KevinDeBruyne
???????? @BernardoCSilva
???????? @ErlingHaaland
???????? @KMbappe
???????? Lionel Messi
???????? @ViniJr
Chosen by players ????@FIFAWorldCup | @FIFAcom | #TheBest pic.twitter.com/xfu6VNZBVn
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