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Женские награды от ФИФА. Полный список

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В Лондоне состоялась церемония вручения наград лучшим тренерам и футболистам мира

Женские награды от ФИФА. Полный список

fifpro

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15 января в Лондоне состоялась церемония вручения наград лучшим тренерам и футболистам мира по итогам прошлого года.

Премию лучший игрок года получила Айтана Бонмати ("Барселона"), ранее она выиграла награду "Золотой мяч 2023".

Мари Эйпс ("Манчестер Юнайтед") - признана лучшим голкипером.

Тренерскую награду получила Сарина Винман (Сборная Англии).

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPRO) выбрала лучшую команду за 2023 год среди женщин.

Вратарь: Мэри Эрпс ("Манчестер Юнайтед");

Защитники: Люси Бронз ("Барселона") Ольга Кармона ("Реал Мадрид"), Алекс Гринвуд ("Манчестер Сити");

Полузащитники: Айтана Бонмати ("Барселона"), Элла Тун ("Манчестер Юнайтед"), Кира Уолш ("Барселона");

Нападающие: Лорен Джеймс ("Челси"), Сэм Керр ("Челси"), Алекс Морган ("Сан-Диего Вейв"), Алесия Руссо ("Манчестер Юнайтед"/"Арсенал").

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Источник:
ФІФА
Опубликовал: Екатерина Власова
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