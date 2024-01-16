Женские награды от ФИФА. Полный список
В Лондоне состоялась церемония вручения наград лучшим тренерам и футболистам мира
fifpro
15 января в Лондоне состоялась церемония вручения наград лучшим тренерам и футболистам мира по итогам прошлого года.
Премию лучший игрок года получила Айтана Бонмати ("Барселона"), ранее она выиграла награду "Золотой мяч 2023".
Aitana Bonmatí is #TheBest FIFA Women's Player 2023! ????— FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) January 15, 2024
Click here for more information. ➡️ https://t.co/lNztX2e3pn pic.twitter.com/UVr0zUBvEW
Мари Эйпс ("Манчестер Юнайтед") - признана лучшим голкипером.
Mary Earps is named #TheBest FIFA Women's Goalkeeper 2023! ????— FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) January 15, 2024
Click here for more information. ➡️ https://t.co/JVREyGXBUb pic.twitter.com/SCeRbe5m0j
Тренерскую награду получила Сарина Винман (Сборная Англии).
#TheBest FIFA Women's Coach Award goes to Sarina Wiegman! ????— FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) January 15, 2024
Click here for more information. ➡️ https://t.co/Ce6PxCfLJs pic.twitter.com/ySHLiEbK8z
Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPRO) выбрала лучшую команду за 2023 год среди женщин.
Вратарь: Мэри Эрпс ("Манчестер Юнайтед");
Защитники: Люси Бронз ("Барселона") Ольга Кармона ("Реал Мадрид"), Алекс Гринвуд ("Манчестер Сити");
Полузащитники: Айтана Бонмати ("Барселона"), Элла Тун ("Манчестер Юнайтед"), Кира Уолш ("Барселона");
Нападающие: Лорен Джеймс ("Челси"), Сэм Керр ("Челси"), Алекс Морган ("Сан-Диего Вейв"), Алесия Руссо ("Манчестер Юнайтед"/"Арсенал").
???? The 2023 FIFA FIFPRO Women's #World11:— FIFPRO (@FIFPRO) January 15, 2024
???????????????????????????? Mary Earps
???????????????????????????? @LucyBronze
???????? @7OlgaCarmona
???????????????????????????? @AlexGreenwood
???????? @AitanaBonmati
???????????????????????????? @EllaToone99
???????????????????????????? @Keira_Walsh
???????????????????????????? Lauren James
???????? @SamKerr1
???????? @AlexMorgan13
???????????????????????????? @AlessiaRusso7
Chosen by players ????@FIFAWWC | @FIFAcom | #TheBest pic.twitter.com/zeeQXhi0MN
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