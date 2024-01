Женские награды от ФИФА. Полный список

15 января в Лондоне состоялась церемония вручения наград лучшим тренерам и футболистам мира по итогам прошлого года.

Премию лучший игрок года получила Айтана Бонмати ("Барселона"), ранее она выиграла награду "Золотой мяч 2023".

Aitana Bonmatí is #TheBest FIFA Women's Player 2023! ????



— FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) January 15, 2024

Мари Эйпс ("Манчестер Юнайтед") - признана лучшим голкипером.

Mary Earps is named #TheBest FIFA Women's Goalkeeper 2023! ????



— FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) January 15, 2024

Тренерскую награду получила Сарина Винман (Сборная Англии).

#TheBest FIFA Women's Coach Award goes to Sarina Wiegman! ????



— FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) January 15, 2024

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPRO) выбрала лучшую команду за 2023 год среди женщин.

Вратарь: Мэри Эрпс ("Манчестер Юнайтед");

Защитники: Люси Бронз ("Барселона") Ольга Кармона ("Реал Мадрид"), Алекс Гринвуд ("Манчестер Сити");

Полузащитники: Айтана Бонмати ("Барселона"), Элла Тун ("Манчестер Юнайтед"), Кира Уолш ("Барселона");

Нападающие: Лорен Джеймс ("Челси"), Сэм Керр ("Челси"), Алекс Морган ("Сан-Диего Вейв"), Алесия Руссо ("Манчестер Юнайтед"/"Арсенал").