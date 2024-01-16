Луиш Каштру: Роналду - лучший в мире, он особенный во всем
Тренер Аль-Насра в очередной раз расхвалил португальца
Фото: Getty Images
Бывший наставник "
"Криштиану Роналду - лучший в мире. Поэтому он лучший, кого я когда-либо тренировал. Он особенный во всем: в том, как он работает, как он общается, как он поддерживает, как он восстанавливается, как он себя показывает на публике. Он рожден, чтобы быть звездой. У него есть все условия, чтобы продолжать оставаться на вершине, как и было на протяжении многих лет. Криштиану находился в момент некоторой печали из-за некоторых событий в его личной и профессиональной жизни. Было намерение вернуть ему радость через тренировки, через игры. Это было достигнуто.
Кто скажет, когда пора остановиться? Кто будет решать свою жизнь, так это он сам. Никто не имеет права высказывать мнение о судьбах других людей. Если Криштиану в команде, то он в игре. Другого быть не может. Лучшие должны играть, их нельзя оставлять без внимания. Вот почему я думаю, что очень хорошо, что он продолжает играть", - сказал Каштру.
Популярное сейчас
- Вместо Моуриньо. Рома назначила легенду клуба новым главным тренером
- Форвард Зари подписал предварительный договор с другим клубом УПЛ
- Предшественники Владислава Вакулы. Знаменитые гуляки украинской Премьер-лиги
- Джокович с новым рекордом по продолжительности матча побеждает Прижмича в первом круге Australian Open-2024
- Красотка дня. Роскошная дочь-модель легенды АПЛ приводит в восторг фанатов сексуальными фото. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная новоиспеченная невеста вратаря киевского Динамо. ФОТО