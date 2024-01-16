Луиш Каштру: Роналду - лучший в мире, он особенный во всем

Бывший наставник " Шахтера " Луиш Каштру, который в настоящий момент работает в Саудовской Аравии с "Аль-Насром", назвал лучшего игрока, с которым ему когда-либо приходилось работать.

"Криштиану Роналду - лучший в мире. Поэтому он лучший, кого я когда-либо тренировал. Он особенный во всем: в том, как он работает, как он общается, как он поддерживает, как он восстанавливается, как он себя показывает на публике. Он рожден, чтобы быть звездой. У него есть все условия, чтобы продолжать оставаться на вершине, как и было на протяжении многих лет. Криштиану находился в момент некоторой печали из-за некоторых событий в его личной и профессиональной жизни. Было намерение вернуть ему радость через тренировки, через игры. Это было достигнуто.

Кто скажет, когда пора остановиться? Кто будет решать свою жизнь, так это он сам. Никто не имеет права высказывать мнение о судьбах других людей. Если Криштиану в команде, то он в игре. Другого быть не может. Лучшие должны играть, их нельзя оставлять без внимания. Вот почему я думаю, что очень хорошо, что он продолжает играть", - сказал Каштру.