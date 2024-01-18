Джеррард готов продлить контракт с Аль-Иттифаком
Легенда Ливерпуля может задержаться в Саудовской Аравии
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер саудовского "Аль-Иттифака" Стивен Джеррард ведет активные переговоры с клубом по продлению своего контракта, срок которого истекает в 2025 году.
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Как сообщает Sky Sports, новое соглашение будет рассчитано до 2027 года.
В настоящее время команда Джеррарда занимает восьмое место в национальной лиге и переживает серию из девяти матчей без побед, которая тянется ещё с 28 октября.
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Источник:Sky Sports
Опубликовал: Александр Бураков
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