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Джеррард готов продлить контракт с Аль-Иттифаком

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Легенда Ливерпуля может задержаться в Саудовской Аравии

Джеррард готов продлить контракт с Аль-Иттифаком

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер саудовского "Аль-Иттифака" Стивен Джеррард ведет активные переговоры с клубом по продлению своего контракта, срок которого истекает в 2025 году.

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Как сообщает Sky Sports, новое соглашение будет рассчитано до 2027 года.

В настоящее время команда Джеррарда занимает восьмое место в национальной лиге и переживает серию из девяти матчей без побед, которая тянется ещё с 28 октября.

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Стивен Джеррард
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Источник:
Sky Sports
Опубликовал: Александр Бураков
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